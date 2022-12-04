班克西在烏克蘭塗鴉「整塊牆被挖走」 8人犯案被捕

烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾一棟建築側面外牆上，繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。（Getty Images）

烏克蘭 基輔市市長表示，有一群人2日試圖拿走英國塗鴉藝術大師班克西 （Banksy）在烏克蘭的一幅壁畫，他們把畫在遭戰火摧殘建物外牆上的這幅塗鴉切割下來，所幸當場被捕。

英國衛報報導，這群人在烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾（Hostomel）切下一棟建築側面外牆一塊塗上水泥的木板外層，上面繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。

塗鴉藝術大師班克西在烏克蘭的一幅壁畫被切割下來。（路透）

基輔市市長庫列巴透過聲明表示，這群人當場被逮個正著，壁畫也已收回，八名涉案者被拘捕。警方公布竊案影像，只見黃色外牆有一大塊被切下，可以看見牆裡的紅磚。

路透報導，庫列巴說，這幅塗鴉仍完好無缺，並受到警方保護，「這些圖像畢竟是我們拚命對抗敵人的象徵。…我們將盡全力維護這些街頭藝術品，作為我們勝利的象徵。」

班克西的作品在藝術市場可以賣到數以百萬計美元。他證實自己11月時，在俄羅斯 2月底入侵烏克蘭後一些受激烈戰火摧殘的地方，畫下這幅遭竊壁畫和另外6幅作品。

其中一幅塗鴉可見一名女子體操運動員在一小堆水泥瓦礫上倒立，另一幅則是一位老人在泡澡。

俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第10個月。在戰爭第一階段，基輔周圍俄軍便已被擊退；但烏國東部和南部的戰事目前仍然激烈。