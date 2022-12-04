我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

班克西在烏克蘭塗鴉「整塊牆被挖走」 8人犯案被捕

編譯中心／綜合3日電
烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾一棟建築側面外牆上，繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。（Getty Images）
烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾一棟建築側面外牆上，繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。（Getty Images）

烏克蘭基輔市市長表示，有一群人2日試圖拿走英國塗鴉藝術大師班克西（Banksy）在烏克蘭的一幅壁畫，他們把畫在遭戰火摧殘建物外牆上的這幅塗鴉切割下來，所幸當場被捕。

英國衛報報導，這群人在烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾（Hostomel）切下一棟建築側面外牆一塊塗上水泥的木板外層，上面繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。

塗鴉藝術大師班克西在烏克蘭的一幅壁畫被切割下來。（路透）
塗鴉藝術大師班克西在烏克蘭的一幅壁畫被切割下來。（路透）

基輔市市長庫列巴透過聲明表示，這群人當場被逮個正著，壁畫也已收回，八名涉案者被拘捕。警方公布竊案影像，只見黃色外牆有一大塊被切下，可以看見牆裡的紅磚。

路透報導，庫列巴說，這幅塗鴉仍完好無缺，並受到警方保護，「這些圖像畢竟是我們拚命對抗敵人的象徵。…我們將盡全力維護這些街頭藝術品，作為我們勝利的象徵。」

班克西的作品在藝術市場可以賣到數以百萬計美元。他證實自己11月時，在俄羅斯2月底入侵烏克蘭後一些受激烈戰火摧殘的地方，畫下這幅遭竊壁畫和另外6幅作品。

其中一幅塗鴉可見一名女子體操運動員在一小堆水泥瓦礫上倒立，另一幅則是一位老人在泡澡。

俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第10個月。在戰爭第一階段，基輔周圍俄軍便已被擊退；但烏國東部和南部的戰事目前仍然激烈。

烏克蘭 班克西 俄羅斯

上一則

凱特被讚「環保王妃」 91元租禮服環保又吸睛

下一則

金正恩千萬黃金被搶 邊境緊急狀態 人民卻讚搶匪是英雄

延伸閱讀

洛杉磯警匪高速追車 嫌犯劫三車未果被捕

洛杉磯警匪高速追車 嫌犯劫三車未果被捕
清理街頭塗鴉 金山兩年撥款400萬

清理街頭塗鴉 金山兩年撥款400萬
偽造身分證件、支票套現8.6萬 華女被捕

偽造身分證件、支票套現8.6萬 華女被捕
不讓普亭偷走佳節 基輔將立起沒有燈飾的聖誕樹

不讓普亭偷走佳節 基輔將立起沒有燈飾的聖誕樹

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目