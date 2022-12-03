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西方定俄油60美元上限 烏克蘭盼「毀掉」俄經濟

中央社基輔3日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的俄羅斯石油每桶60美元價格上限。美聯社
歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的俄羅斯石油每桶60美元價格上限。美聯社

烏克蘭總統府官員今天說，歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的俄羅斯石油每桶60美元價格上限，可望「毀掉」俄國經濟，但若降到每桶30美元，更可予以重擊。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram寫道：「我們總能達到目標，俄羅斯經濟將會被毀掉，俄國會付出代價，為所有罪行負起責任。」

但他也說，每桶「30美元的上限可以更快毀掉（俄國經濟）」。

俄羅斯今天表示，西方國家政府對俄羅斯石油出口制定價格上限，是很「危險」的企圖，但俄國仍將繼續尋找石油買主。

以七大工業國集團為首的西方國家聯盟昨天同意對俄國海運石油制定每桶60美元的價格上限，目的是壓低俄國的收入、限制俄國為入侵烏克蘭謀取資金的能力。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和克里姆林宮高階官員已再三強調，俄國不會提供石油給那些採行價格上限的國家。

俄羅斯駐美大使館在Telegram發文，批評西方國家「重塑」自由市場原則，並重申，就算採取這些措施，仍有買家需要俄國石油。

俄國駐美大使館表示：「這種措施將不可免地導致不確定性升高，並迫使原物料消費者付出更高的成本。」

七大工業國集團的石油價格上限，將讓非歐盟國家得以繼續進口俄羅斯海運原油，但不准運輸、保險和再保險公司在全球經手俄國原油貨物，除非原油售價低於價格上限。

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