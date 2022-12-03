烏克蘭罕見公開戰損 「多達1.3萬士兵陣亡」

烏克蘭總統顧問透露，烏俄戰爭開打以來，已有多達1萬3000名烏克蘭士兵喪命。（美聯社）

日前歐盟執委會主席范德賴恩在談話中，吐出烏克蘭 開戰至今已有10萬官兵陣亡，引發各界譁然，烏方也隨即否認。烏克蘭一名高階官員今天罕見公開戰損數字，表示烏俄戰爭開打以來，已有多達1萬3000名烏克蘭士兵喪命。

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基 的顧問波多利雅科受訪時表示，基輔正在公開談論罹難者人數，「我們參謀總部官方估計，死亡人數從1萬至1萬2500人到1萬3000人不等」。他並補充說，平民死亡人數可能很多。截至6月中旬，BBC已確認約有3600名平民罹難。

烏克蘭顯少透露傷亡數字，波多利雅科的說法也未得到烏軍證實，他6月時曾表示，每天有100到200名烏克蘭士兵死亡。

此外，烏克蘭、俄羅斯 1日再度交換戰俘。澤倫斯基與俄羅斯和親俄分子換俘後發文，在Instagram上傳數十名男子的合照，其中有些人手持國旗。

澤倫斯基表示：「在今天換俘後，目前已有1319名英雄返回家園。」澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克表示，1日有50名烏克蘭人返烏。

俄羅斯國防部也表示已接到50名戰俘。俄方10月曾在與紅十字會的會議中宣稱關押了約6000名烏克蘭戰俘。

俄烏戰事至今已持續超過9個月，大量消耗交戰雙方的武器庫存。

烏軍1日表示，俄羅斯發射搭載非爆炸彈頭的巡航導彈，消耗烏克蘭防空武器及分散注意，為為其他射向關鍵設施及民居的大規模導彈攻擊開路。烏克蘭空軍因此向盟國要求提供美製F15及F16多用途戰機。

烏克蘭空軍發言人伊納特承認，俄軍在數量及技術上占優勢，並擁有多用途飛機，可在戰場上執行許多任務，能夠打擊空中和地面目標，以及擁有多款武器。遺憾的是，烏克蘭的設備和飛機均過時，雖然已設法與美國武器兼容，例如高速反輻射導彈，但仍然不夠。

他指出，俄羅斯公開宣稱攻擊烏克蘭基礎設施、決策中心等，烏克蘭需要遠程武器來擊退威脅，包括導彈及可從多用途飛機上操作的武器。他還說，大約兩周沒有看到俄軍使用伊朗製無人機進行攻擊，推斷首批庫存可能耗盡。

此外，德國政府1日宣布，向烏克蘭提供新一批軍援，包括3輛河狸裝甲架橋車、8艘無人水面艦艇、12輛邊境保護車輛、4000個睡袋、米24直升機備件及30輛救護車。