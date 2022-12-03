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芬蘭總理認「歐洲無法單獨戰俄」 烏使領館收到血腥包裹

編譯中心／綜合2日電
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。圖為烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到的包裹炸彈。（路透）
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。圖為烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到的包裹炸彈。（路透）

芬蘭總理馬林今天「極度誠實地」評估歐洲在俄烏開戰後的應對能力，直言不諱「我們還不夠強大」，無法單獨挺身應戰莫斯科。

芬蘭總理馬林評估歐洲在俄烏開戰後的應對能力，直言「我們還不夠強大」，無法單獨挺身...
芬蘭總理馬林評估歐洲在俄烏開戰後的應對能力，直言「我們還不夠強大」，無法單獨挺身應戰莫斯科。（Getty Images）

馬林近日訪問澳洲，告訴雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）說：「我必須非常誠實、十分殘忍地告訴大家，歐洲現在還不夠強大。如果沒有美國，我們就會有大麻煩。」馬林堅稱，必須「不惜一切代價」給予烏克蘭各種援助以贏得戰爭，並稱美國向基輔提供武器、金援和必要的人道援助發揮關鍵性作用，重擊俄羅斯的攻勢。

馬林並譴責歐盟政策太過於強調與俄國總統普亭交好的重要性，並說歐盟應該聽聽蘇聯解體前附屬國家的意見。愛沙尼亞和波蘭等國家自2004年加入歐盟以來，一直敦促成員國要對普亭採取更強硬立場，但法國、德國、義大利和希臘當時持緩和立場，傾向與莫斯科建立更密切的經濟關係。

馬林說：「我們應早點聽波羅的海國家和波蘭這些朋友的意見。」她說，歐洲長久以來制定對俄戰略，都是在加強與俄經濟關係、向俄購買能源，「這種做法已證實是完全錯誤」。

此外，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。

尼柯蘭科說，收到可疑包裹的包含駐匈牙利、荷蘭、波蘭、克羅埃西亞、義大利、奧地利等國的大使館，與駐那布勒斯與克拉科夫總領事館。他表示這些包裹皆「有浸泡過特殊顏色液體的痕跡，並散發味道」，並說當局「正在嘗試理解訊息背後的涵義」。

此外，烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到包裹炸彈，烏克蘭駐捷克領事館2日也收到可疑包裹，捷克警方當日稍晚在推特表示，包裹內裝有動物組織。

烏克蘭外長庫列巴呼籲各國政府，提供烏克蘭大使館最大程度的保護，表示「有理由相信這些包裹經過縝密計畫，預謀引起恐慌、威嚇烏克蘭大使與領事」。

烏克蘭 大使館 歐盟

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