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普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

編譯陳韻涵／綜合2日電
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)上月30日不慎跌下樓梯且不自覺排遺，健康問題再受關注。

俄國反對派自媒體「General SVR」的通訊軟體Telegram頻道訊息指出，70歲的普亭上月30日在莫斯科官邸跌跤；「General SVR」與普亭的維安團隊有所關聯，是由一名俄國前間諜維護的頻道。

General SVR消息指出，普亭跌落五層階梯，尾椎著地，隨扈箭步上前協助，但意外跌跤讓原本就受到腸胃癌症困擾的普亭「不自覺排遺」。

這起事件讓普亭的健康問題再獲關注，據傳他的癌症和帕金森氏症(Parkinson's)病情，由於俄國對烏克蘭的「特別軍事行動」進展不如俄方預期而惡化。

General SVR指出，「三名隨扈協助(普亭)總統到最近的沙發，召來在官邸值勤的醫護人員，經診察後無大礙，情況到了晚上都算穩定，他可以自主行動，惟坐著的時候尾椎附近會疼，那是唯一困擾他的事。」

該頻道指出，相關單位已針對普亭跌倒事件啟動特別調查，生性多疑的普亭穿著防滑鞋，官邸樓梯也是安全的。

General SVR寫道，「結論是，所有預防措施在精神不濟時都是徒勞。」

普亭顯然不受跌倒影響，隔天就發出公開視察莫斯科一個實驗室的照片。

傳出普亭在官邸跌倒的消息後，俄羅斯官方馬上在1日發布普亭參觀索契一家科研機構的照...
傳出普亭在官邸跌倒的消息後，俄羅斯官方馬上在1日發布普亭參觀索契一家科研機構的照片。(美聯社)

俄烏戰爭以來，謠傳普亭的健康狀況惡化，他多次在公開場合流露出脆弱和不穩的神情。

去年10月，基輔郵報(Kyiv Post)記者斯馬特(Jason Smart)拍到普亭在莫斯科東南方城市梁贊(Ryazan)視察新兵訓練營時，雙手疑有靜脈注射的痕跡。

幾周前，General SVR也傳出普亭會晤白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)時站不穩的樣子；該頻道指出，「儘管接受治療，普亭的腫瘤變大，疼痛未緩解」。

General SVR指出，「總統的身心健康狀況不佳，影響關鍵決策。」  

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