烏克蘭電網40%受損 人民取暖卻釀百起火災

基輔11月30日一棟住宅發生火警，消防人員前往滅火救出孩童。（取材自臉書）

烏克蘭 民營能源公司DTEK表示，在俄軍一周前對烏克蘭能源基礎設施發動最新一波攻擊後，烏克蘭仍有將近半數電網受損，使得數百萬人電力供應中斷。與此同時，傳出烏克蘭民眾在斷電下為取暖違反安全規定，釀出上百火災。

中央社引述法新社報導，DTEK公司在社群 平台發表聲明說，「俄軍的恐怖主義飛彈攻擊已摧毀烏克蘭40%能源系統，也造成數十名能源工人傷亡」。DTEK說，該公司技術團隊正「日以繼夜」地工作，期能迅速修復能源基礎設施。

英國國防部 今天的一項備忘錄指出，俄軍對能源基礎設施不斷攻擊，造成了「全烏各地毫無差別的普遍人道苦難」。

烏克蘭當局昨天表示，停電導致越來越多烏克蘭人在家使用緊急發電機、蠟燭和瓦斯鋼瓶，不慎發生意外，過去24小時全烏已有9人因失火相關事故喪生。

烏克蘭國家緊急救難服務處在聲明中說：「單過去一天烏克蘭就發生131起火災，其中106起發生在住宅區。有9人死亡，8人受傷」「由於違反消防安全規定，使用未經認證的產品取暖、煮飯，使得高樓和私人建築的火災和爆炸事件越來越頻繁。」

此外，烏東戰況仍熾，俄國今天聲稱已拿下巴赫姆特市（Bakhmut）附近村落。俄羅斯國防部在簡報時說：「在頓內次克地區的攻勢行動後，俄軍全面解放了比洛戈里夫卡（Bilogorivka）和佩爾舍特拉夫尼亞（Pershe Travnya）村落。」比洛戈里夫卡位於巴赫姆特北方25公里；佩爾舍特拉夫尼亞則在南邊20公里。

俄軍自7月起就持續不停砲擊巴赫姆特，儘管無法擴大戰果奪取更多土地，但仍能讓巴赫姆特淪為基輔的黑洞，讓烏方持續從其他更優先的防區調兵增援，然後遭受更多傷亡。