「烏軍陣亡10萬」 歐盟稱口誤 急刪片後重傳

歐盟執委會主席范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯戰爭罪，但影像談話提到「超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」轉移了部分焦點。資料照片。（美聯社）

烏俄戰爭已持續逾9個月，歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）近日脫口稱已有約10萬名烏克蘭 軍官死亡，引發外界譁然，烏國隨即表示抗議，歐盟隨後則澄清，稱范德賴恩是想說死傷，10萬這個數字包括受傷人數。

綜合外媒報導，范德賴恩最初聲稱「到目前為止，超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」，這一句話隨後從歐盟官方逐字稿刪去，影像也經剪輯後重新發布，但仍存在於美聯社等媒體較早發出的新聞，網友也將原版影像下載與重發到推特，更有俄媒把新舊兩個版本的影像合併以進行前後對比。

歐盟執委會主席范德賴恩近日宣稱烏軍已死了10萬人，引發外界譁然。（路透）

烏克蘭武裝部隊新聞處主管塞尼克（Bohdan Senyk）告訴烏媒「真理報」（Pravda），不能證實范德賴恩提到的統計數據，「我們強調，烏克蘭軍隊的損失是保密資訊，須遵守發布限制」，但也補充指烏軍支持歐盟追究俄方責任的行動。

歐盟執委會則跳出來滅火，表示10萬這個數字是指烏軍傷亡總數的粗略估計，而非單指陣亡人數，范德賴恩提出這項數據「旨在顯示俄羅斯 的暴行」，感謝各界點出該數字不正確的人。

范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯被控犯下的戰爭罪，稱此舉將能更有效追究克里姆林宮的責任，同時有辦法讓俄方為發生在烏國的損害支付賠償。不過，范德賴恩在影像談話提到烏國軍民死傷，反而轉移了部分的焦點。

European Union President, Ursula von Leyen recently let it slip that “Ukraine has lost over 1,00,000 soldiers.”



The numbers disclosed by Ukraine are much less so the video was quickly edited.

pic.twitter.com/ah83SgNe7M — The Poll Lady (@ThePollLady) 2022年11月30日

僅管焦點略為模糊，西方盟國仍積極討論向俄國究責。有關范德賴恩提議在歐洲國家成立法院專門處理侵略罪，戰爭罪和危害人類罪留給國際刑事法院（ICC）處理。烏克蘭總統幕僚長歡迎范德賴恩建議，荷蘭表態願在國內設立有關法院，法國外交部日前也稱正與歐洲伙伴就該提議合作。

克里姆林宮則回應，任何為起訴聲稱俄國在烏克蘭所犯罪行的法庭都缺乏合法性，俄方均不會承認。

此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天表示，計畫和外長同僚們討論所有可用法律工具，以確保烏克蘭的重建費用將由俄羅斯埋單。波瑞爾指出，將在為期兩天的歐洲安全暨合作組織（OSCE）部長級會議上發起討論。

波瑞爾指出，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已凍結價值近200億歐元（約209億美元）的俄羅斯資產；西方制裁措施也導致俄羅斯央行3000億歐元（約3140億美元）的外匯儲備資產遭到凍結。

歐盟計畫利用凍結的俄國央利資產成立基金，把所得收益用作支持烏克蘭。