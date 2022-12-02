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「烏軍陣亡10萬」 歐盟稱口誤 急刪片後重傳

編譯中心／綜合1日電
歐盟執委會主席范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯戰爭罪，但影像談話提到「超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」轉移了部分焦點。資料照片。（美聯社）
歐盟執委會主席范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯戰爭罪，但影像談話提到「超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」轉移了部分焦點。資料照片。（美聯社）

烏俄戰爭已持續逾9個月，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）近日脫口稱已有約10萬名烏克蘭軍官死亡，引發外界譁然，烏國隨即表示抗議，歐盟隨後則澄清，稱范德賴恩是想說死傷，10萬這個數字包括受傷人數。

綜合外媒報導，范德賴恩最初聲稱「到目前為止，超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」，這一句話隨後從歐盟官方逐字稿刪去，影像也經剪輯後重新發布，但仍存在於美聯社等媒體較早發出的新聞，網友也將原版影像下載與重發到推特，更有俄媒把新舊兩個版本的影像合併以進行前後對比。

歐盟執委會主席范德賴恩近日宣稱烏軍已死了10萬人，引發外界譁然。（路透）
歐盟執委會主席范德賴恩近日宣稱烏軍已死了10萬人，引發外界譁然。（路透）

烏克蘭武裝部隊新聞處主管塞尼克（Bohdan Senyk）告訴烏媒「真理報」（Pravda），不能證實范德賴恩提到的統計數據，「我們強調，烏克蘭軍隊的損失是保密資訊，須遵守發布限制」，但也補充指烏軍支持歐盟追究俄方責任的行動。

歐盟執委會則跳出來滅火，表示10萬這個數字是指烏軍傷亡總數的粗略估計，而非單指陣亡人數，范德賴恩提出這項數據「旨在顯示俄羅斯的暴行」，感謝各界點出該數字不正確的人。

范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯被控犯下的戰爭罪，稱此舉將能更有效追究克里姆林宮的責任，同時有辦法讓俄方為發生在烏國的損害支付賠償。不過，范德賴恩在影像談話提到烏國軍民死傷，反而轉移了部分的焦點。

僅管焦點略為模糊，西方盟國仍積極討論向俄國究責。有關范德賴恩提議在歐洲國家成立法院專門處理侵略罪，戰爭罪和危害人類罪留給國際刑事法院（ICC）處理。烏克蘭總統幕僚長歡迎范德賴恩建議，荷蘭表態願在國內設立有關法院，法國外交部日前也稱正與歐洲伙伴就該提議合作。

克里姆林宮則回應，任何為起訴聲稱俄國在烏克蘭所犯罪行的法庭都缺乏合法性，俄方均不會承認。

此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天表示，計畫和外長同僚們討論所有可用法律工具，以確保烏克蘭的重建費用將由俄羅斯埋單。波瑞爾指出，將在為期兩天的歐洲安全暨合作組織（OSCE）部長級會議上發起討論。

波瑞爾指出，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已凍結價值近200億歐元（約209億美元）的俄羅斯資產；西方制裁措施也導致俄羅斯央行3000億歐元（約3140億美元）的外匯儲備資產遭到凍結。

歐盟計畫利用凍結的俄國央利資產成立基金，把所得收益用作支持烏克蘭。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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