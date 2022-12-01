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歐盟外交首長：烏克蘭戰後重建需由俄羅斯埋單

中央社波蘭洛茲1日綜合外電報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。美聯社
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。美聯社

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天表示，他計畫和外長同僚們討論所有可用法律工具，以確保遭戰火蹂躪的烏克蘭重建費用將由俄羅斯埋單。

法新社報導，歐洲安全暨合作組織（OSCE）今起在波蘭中部城市洛茲（Lodz）舉行為期2天的部長級會議。

波瑞爾（Josep Borrell）告訴媒體：「我今天將和各國外長開會，我們將探索各種法律上的可能性，以確保俄羅斯為其在烏克蘭造成的破壞付出代價。」

波瑞爾指出，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已凍結價值近200億歐元的俄羅斯資產；西方制裁措施也導致俄羅斯央行3000億歐元的外匯儲備資產遭到凍結。

波瑞爾指出：「這些儲備資產雖遭凍結，但凍結和查扣沒收大不相同。」

「法律程序固然還有待研究，但我們現有的提案就是俄羅斯必須為烏克蘭重建費用埋單。」

波蘭是歐洲安全暨合作組織的輪值主席國，也是今年部長會議的主辦國。俄羅斯和烏克蘭皆為該組織的成員。

今年華沙因拒絕讓名列歐洲制裁清單的俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）入境，引發莫斯科當局不滿。

今年俄方改由駐歐洲安全暨合作組織代表魯卡謝維奇（Alexander Lukashevich）率領代表團，出席這次會議。

歐洲安全暨合作組織在1975年冷戰最熾時期成立，主要宗旨是促進東西方國家的關係。目前該組織有57個成員國，其中包括北大西洋公約組織（NATO）成員國和俄國的盟邦。

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