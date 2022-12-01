我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

關於社安福利 不可不知的10個數字

烏克蘭控變節通敵 札波羅熱核電廠總工程師遭開除

中央社基輔1日綜合外電報導
札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）。 路透
札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）。 路透

烏克蘭指控俄羅斯占領的南部札波羅熱核電廠代理總工程師切爾尼丘克勾結俄軍，今天將他解雇，並敦促核電廠其他員工繼續效忠基輔當局。

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）昨天宣布，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）代理總工程師切爾尼丘克（Yuriy Chernichuk）升任電廠負責人，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）今天則宣布將他解職。

柯亭說：「他沒有致力儘快解放電廠，還決定幫違法占領的俄羅斯合法化，且現正慫恿核電廠其他員工跟隨他的腳步。」

路透社暫時無法跟切爾尼丘克取得聯繫以取得回應。

俄國10月間曾表示，將由俄羅斯核能當局負責營運這座歐洲最大核電廠。烏克蘭則表示，此舉屬非法行徑。

柯亭在加密通訊軟體Telegram上傳對電廠員工的聲明，內文寫道：「唯一有價值的選項就是撐下去！堅持下去、不要把自己的靈魂賣給魔鬼，別跟違法的俄羅斯國營核子企業（Rosatom）和附屬公司簽下可悲的契約。」

俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭後不久，就於3月初占領札波羅熱核電廠，電廠由烏克蘭技術人員負責營運至今，但基輔當局指控莫斯科讓技術人員承受巨大壓力。

基輔當局11月28日表示，俄方已禁止拒絕跟俄羅斯核能公司簽署契約的烏克蘭技術人員進入廠區。

烏克蘭國家核電公司指出，切爾尼丘克曾擔任札波羅熱核電廠副總工程師暨代理總工程師。

柯亭告訴電廠員工：「就切爾尼丘克而言，他已經被烏克蘭國家核電公司開除，遲早得向法律和人民坦白一切。他為自己的命運作出決定，你們的命運還掌握在你們自己手上。」

關於數以千計烏克蘭能源從業人員已經投靠俄羅斯國營核子企業的說法，柯亭駁斥為「憤世嫉俗的謊言」。

擁有6座反應爐的札波羅熱核電廠是烏克蘭能源網絡的基石，戰前供應全國大約20%發電，但是核電廠自從9月以來就沒有再發電。

烏克蘭 俄羅斯 札波羅熱核電廠

上一則

消息人士：被包圍後 IS首腦庫雷希引爆炸彈自盡

下一則

西班牙出現第3件郵包炸彈 鎖定歐盟衛星中心

延伸閱讀

玄彬為拍片沒陪孫藝真生產？ 經紀公司：全程陪產

玄彬為拍片沒陪孫藝真生產？ 經紀公司：全程陪產
烏東戰況仍熾 俄拿巴赫姆特市消耗烏軍兵力

烏東戰況仍熾 俄拿巴赫姆特市消耗烏軍兵力
烏稱俄準備撤離札波羅熱核電廠 克宮駁斥

烏稱俄準備撤離札波羅熱核電廠 克宮駁斥
烏克蘭醫院遇襲1新生兒喪命 澤倫斯基控俄國謀殺

烏克蘭醫院遇襲1新生兒喪命 澤倫斯基控俄國謀殺

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令
長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」

長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」