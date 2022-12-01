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邀馬斯克訪烏 澤倫斯基：親眼看完再談如何跟俄軍停戰

編譯張君堯／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基邀請世界首富馬斯克訪問「飽受戰爭蹂躪的國家」、「親眼看看俄羅斯造成的破壞」，以此作為馬斯克先前提出一項和平協議的回應。（Getty Images、美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基邀請世界首富馬斯克訪問「飽受戰爭蹂躪的國家」、「親眼看看俄羅斯造成的破壞」，以此作為馬斯克先前提出一項和平協議的回應。（Getty Images、美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）邀請世界首富馬斯克（Elon Musk）訪問「飽受戰爭蹂躪的國家」、「親眼看看俄羅斯造成的破壞」，以此作為馬斯克先前提出一項和平協議的回應。

彭博報導，澤倫斯基11月30日在紐時「Dealbook」會議上表示馬斯克在恢復烏克蘭的網路方面發揮關鍵作用，並表示「由於部署Starlink衛星通訊系統才讓生命得以維持」，接著說道「但過了一段時間，馬斯克似乎開始改變看法，我們開始聽到各種各樣的呼籲」。

澤倫斯基指出「如果你想了解俄羅斯在這裡做了什麼，我總是很坦率地說：歡迎來烏克蘭，你會親眼見證，無需任何多餘的話，在那之後你會告訴我們如何結束這場戰爭、是誰挑起的、我們什麼時候可以結束」。

此番言論是在回應馬斯克10月的一條推文，其中提出一項和平建議：要求烏克蘭保持中立、將克里米亞（Crimea）讓給俄羅斯，並在俄羅斯接管的烏克蘭地區重新舉行選舉，馬斯克還表示「這很可能是最終的結果，只是在那之前有多少人死亡的問題，同樣值得注意的是儘管可能性不大，這場衝突的可能結果是核戰爭」。

澤倫斯基提到自己不知道「是否有人影響馬斯克」還是「他自己做出這些選擇」，並認為俄羅斯不會在烏克蘭使用核武器，強調「我們不應該害怕核威脅」。

馬斯克 烏克蘭 俄羅斯

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