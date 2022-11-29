烏克蘭變電站遭俄襲 美將宣布復電援助計畫

布林肯（Antony Blinken）與北大西洋公約組織（NATO）盟國及七大工業國集團（G7）已開發經濟體的外交部長舉行會議。美聯社

國務院高層官員表示，國務卿布林肯 明天將宣布一項對烏克蘭 的最新援助，要協助烏國恢復電力傳輸能力，以因應俄羅斯 對電網的攻擊。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）今晚抵達羅馬尼亞，隨後將與北大西洋公約組織（NATO）盟國及七大工業國集團（G7）已開發經濟體的外交部長舉行會議。

烏克蘭外交部長當天稍早告訴一些訪問基輔（Kyiv）的北約外交官員說，變壓器是烏國待修電力基礎設施中最大一部分。

不願具名的美國官員向媒體簡報說，華府一直在與美國公用事業、硬體供應商及歐洲國家合作，試著取得設備來協助烏克蘭恢復遭俄飛彈破壞的高壓輸電站。

這位官員說，布林肯明天將透過一場新的能源協調小組會議，一來展現美國目前調度了哪些東西，二來說明相關計畫，以在未來幾週盡快將這些設備運送到烏克蘭。此一能源協調小組成員包括G7和其他國家。

這位官員沒有具體說明援助的形式及價格。

這位官員說，華府也鼓勵其他國家跟進，協助基輔免於斷電，讓數百萬民眾在零度氣溫下不至於沒有暖氣又處於黑暗之中。

這位官員說，俄羅斯鎖定變電站下手，讓烏克蘭平民無電可用。他並指這些變電站耗資數百萬美元，但很容易遭到俄羅斯所使用的伊朗製無人機攻擊。

官員表示，這是因為這些變壓站設備是露天式的，不設在建築物裡面，要保護這些設備很困難。