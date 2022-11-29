我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／美國與伊朗即將對決 賽前已彌漫政治火藥味

中國抗議美艦在南海執行任務 美海軍駁斥

莫斯科稱「別無選擇」 僅能取消與美核武裁減談判

中央社莫斯科29日綜合外電報導
俄國副外長雷雅布可夫。(美聯社)
俄國副外長雷雅布可夫。(美聯社)

俄羅斯官方媒體報導，莫斯科今天表示，當局「別無選擇」，只能取消與美國的「新戰略武器裁減條約」（New START）談判。

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，華盛頓只想討論如何恢復對俄軍基地的檢查，而莫斯科有其他優先事項需要處理。

烏克蘭的局勢也促使俄方在最後一刻取消原訂明天在埃及開羅（Cairo）召開的俄美START條約雙邊協調委員會會議。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，雷雅布可夫指出，「整體來說，情況讓我們別無選擇。這個決定是基於政治層面做出的。」

塔斯社（TASS）援引雷雅布可夫的說法稱，「美國人完全聚焦在恢復檢查的話題…另一方面，從以前到現在，解決其他問題才是我們的首要任務。」

「我們一再解釋我們的立場…但我們沒有看到美方展現出絲毫朝這個方向前進的意願。」

根據雷雅布可夫的說法，莫斯科希望討論更廣泛的「戰略穩定」問題，問題領域涵蓋俄美兩國之間一系列核相關問題。

新戰略武器裁減條約於2010年簽署，隔年正式生效，旨在對兩國核武庫設定上限，限制各方最多部署1550枚戰略核彈頭，比2002年所設定數量減少近30%。

莫斯科8月時宣布，俄方將暫停美國根據條約規定，對俄國軍事基地進行的檢查，並稱這是對美國阻撓俄方檢查所作的回應。

雙方原訂明天開始就恢復檢查舉行為期1週的會談，這也是雙方自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷談判以來，首次安排恢復面對面會談。

俄新社報導，雷雅布可夫指出，莫斯科並未就委員會的新一輪會議設定先決條件，但希望看到一個「平衡的計畫」。雷雅布可夫也說，今年內不太可能再舉行任何相關會議。

俄羅斯 俄國 疫情

上一則

烏東戰況仍熾 俄拿巴赫姆特市消耗烏軍兵力

下一則

控普亭以寒冬作為戰爭武器 北約增加援助烏克蘭

延伸閱讀

烏東戰況仍熾 俄拿巴赫姆特市消耗烏軍兵力

烏東戰況仍熾 俄拿巴赫姆特市消耗烏軍兵力
俄宣布推遲與美「裁減核武」談判 也未定新期

俄宣布推遲與美「裁減核武」談判 也未定新期
俄軍媽媽母親節連署促撤軍 G7司法部長商談追訴戰爭罪

俄軍媽媽母親節連署促撤軍 G7司法部長商談追訴戰爭罪
俄軍媽媽發動連署 懇求莫斯科當局從烏克蘭撤兵

俄軍媽媽發動連署 懇求莫斯科當局從烏克蘭撤兵

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
影后發長文呼應「白紙革命」：最可怕的是無形的牢籠

影后發長文呼應「白紙革命」：最可怕的是無形的牢籠
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
網戀惹禍？南加少女3親屬全被殺

網戀惹禍？南加少女3親屬全被殺