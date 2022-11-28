烏克蘭女力新戰技 學開無人機上前線

在抵抗俄羅斯 全面性入侵行動中起關鍵性作用的烏克蘭 婦女，現在又得扮演另一重要角色，首都基輔一所新成立的學校訓練她們成為無人機飛行員。創辦人說，8成畢業生願意上前線。

美國全國公共電台（National Public Radio, NPR）報導，「烏克蘭女飛行員」（Female Pilots of Ukraine）是烏克蘭第一所專門且僅限女性為對象的學校，教導平民和烏克蘭安全部隊現役人員中的女性駕駛無人機。

烏克蘭和俄羅斯軍方都在烏國戰場上使用無人機進行偵察和戰鬥。校方表示，烏克蘭軍隊裡有許多女性，但負責駕駛無人機的人很少。8月在基輔成立的這所私立學校想要改變這種情況。

學校首批學員之一的庫茲妮佐娃（Tatyana Kuznetsova）已從警7年，她在基輔皮羅霍夫公園（Pyrohiv Park）上課時告訴NPR，「我們意識到這是21世紀的戰爭」，之所以決定參加這項免費課程是為了想要學習新技能「以備不時之需」。

庫茲妮佐娃與另外4位同學兩人一組練習駕駛無人機，一個擔任飛行員、一個當導航員。

她們按照一張核對清單練習，上頭臚列諸如打開控制器、檢查電池等步驟。接下來，約僅1英尺（30公分）寬、2.5磅（1.13公斤）重的小無人機起飛，然後飛高離開，很快就消失在廣大、空曠的灰色天空裡，但是飛行員和導航員必須一直透過控制螢幕進行監控。

教練柯索夫（Mykyta Kosov）表示，學員使用的無人機時速可達每小時45英里（72.4公里）、可以飛約半英里（805公尺）高。

他說：「好的無人機飛行員必須嫺熟於運用地圖。」他還說學員們的腦中必須要有一個指南針。

柯索夫已擔任無人機飛行員一年半，其中包括俄羅斯入侵後他被徵召入伍，替烏克蘭武裝部隊駕駛無人機8個月。他表示，這是因應當代衝突的重要訓練。

他說：「運用無人機，我們可以取得情報，而且可以更有效觀察前線情勢。」

學校創辦人玻洛維克（Valeriy Borovyk）表示，如果願意，學生們可用習得的技能效力烏克蘭軍方，「我們有8成學生願意上前線，這讓我非常意外」。

玻洛維克是致力於能源效率的非營利組織「烏克蘭新能源聯盟」（Alliance "New Energy of Ukraine"）負責人，但是自從俄羅斯發動侵略以來，他一直在為烏克蘭從事反情報工作。他表示，自己於數月前體認到培訓更多女性無人機飛行員的必要性。

他指出，報名參加課程的女性來自各行各業，包括模特兒、記者、藝術家、行銷專業人士。已有10名學生從這所學校畢業，有40個人申請等待下一期課程。

不過學校每月營運成本超過3000美元，而且沒有獲得政府補助也沒有大筆捐款，目前經費全靠玻洛維克自掏腰包，以及學生、他們的朋友和家人捐款。

「我們軍事部門需要許多、許多飛行員，而且現在就需要。」他說：「希望我們明年就打嬴，但是我們得為許多年後做好準備。」