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烏稱俄準備撤離札波羅熱核電廠 克宮駁斥

中央社基輔28日綜合外電報導
圖為烏克蘭南部札波羅熱核電廠外觀。路透
圖為烏克蘭南部札波羅熱核電廠外觀。路透

克里姆林宮今天表示，烏克蘭南部札波羅熱核電廠仍然在俄羅斯掌控之下，而且將持續掌控。烏克蘭官員昨天曾暗示俄軍正準備撤離電廠。

路透報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）昨天表示，有跡象顯示俄軍可能準備離開歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。俄羅斯入侵烏克蘭後不久，自3月以來就占領這座電廠。

不過克里姆林宮駁斥這項說法。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在簡報中告訴記者：「沒有必要去管根本沒發生且不可能存在的跡象。」

俄、烏1986年都蒙受全球最嚴重的車諾比（Chernobyl）核電廠意外衝擊，兩國現在交相指責對方對札波羅熱電廠建築群進行砲擊。這座電廠擁有6座反應爐。

雙方都對危險核災提出警告。聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）則希望在電廠週圍設置保護區。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天晚上表示，他深信俄軍將會撤離札波羅熱電廠。電廠目前仍由烏克蘭工程師負責營運。

波多利雅科告訴烏克蘭的電視台：「防線正開始撤回到俄羅斯聯邦的邊界。」他還說，烏克蘭將奪回這座核電廠。

烏克蘭軍方上週表示，約30名俄羅斯軍人在最靠近電廠的城鎮安赫德（Enerhodar）受傷。路透暫時無法查證確認此一說法。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）9月兼併由俄軍部分掌控的烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson） 和札波羅熱（Zaporizhzhia）4個地區。基輔及其西方盟友譴責此舉為非法行徑。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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