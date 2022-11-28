烏大饑荒90周年 控俄用冰封種族滅絕
俄羅斯轟炸烏克蘭關鍵基礎設施影響供電和供暖，烏國首都基輔數以百萬計居民仍無足夠電力和暖氣可用之際，基輔27日降下大雪，全天氣溫降至攝氏零度以下。預計這座擁有280萬人口的城市降雪將持續到30日左右。
烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）26日表示，電力生產商只夠應付3/4需求，因此全國各地必須限電和停電。當日也是烏克蘭大饑荒（Holodomor）90周年紀念日，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控，俄羅斯正仿效1930年代前蘇聯搶奪糧食的手段，現藉切斷能源供應，以「黑暗和寒冷」對烏克蘭人再次實行「種族滅絕」（genocide）。
澤倫斯基表示，俄羅斯轟炸之後，25日有600萬人斷電。那場轟炸對烏克蘭造成迄今最嚴重的破壞，導致數百萬人沒有電燈、水或暖氣。
烏克蘭能源部早在今年6月時便警告俄軍企圖將寒冬「武器化」，到近期俄羅斯開始頻繁轟炸烏克蘭能源基建，尤其是難以防備的配電設施，烏方指控漸獲西方輿論關注。多位歐洲國家領導人26日再次承諾支持烏克蘭。根據比利時通訊社（Belga）報導，比國承諾加碼提供烏克蘭3740萬歐元（約3875萬元）財務援助。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則發表影音聲明，宣布金援烏克蘭1000萬歐元（約1036萬元）協助穀物出口。
外國和聯合國的援烏物資近期多了冬天服裝、毛氈、暖氣機、發電機等禦寒物品。烏國政府也正集結全國力量統籌應對寒冬，包括宣布將在全國設置數千間具有水電網和食物等基本供應的臨時中心，應付潛在的長期停電。基輔市正籌建至少1000間有暖氣的地下收容所，每間備有可供幾百人一周所需的必要物資。
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