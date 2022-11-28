烏大饑荒90周年 控俄用冰封種族滅絕

烏克蘭總統澤連斯基（右）與妻子（左）26日向基輔的烏克蘭大饑荒受難者雕像前獻祭，悼念慘劇發生90周年。烏方近期指控俄羅斯蓄意破壞能源基建，務求將寒冬武器化，企圖重演當年的種族滅絕。（ 美聯社）

俄羅斯 轟炸烏克蘭 關鍵基礎設施影響供電和供暖，烏國首都基輔數以百萬計居民仍無足夠電力和暖氣可用之際，基輔27日降下大雪，全天氣溫降至攝氏零度以下。預計這座擁有280萬人口的城市降雪將持續到30日左右。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）26日表示，電力生產商只夠應付3/4需求，因此全國各地必須限電和停電。當日也是烏克蘭大饑荒（Holodomor）90周年紀念日，總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）指控，俄羅斯正仿效1930年代前蘇聯搶奪糧食的手段，現藉切斷能源供應，以「黑暗和寒冷」對烏克蘭人再次實行「種族滅絕」（genocide）。

澤倫斯基表示，俄羅斯轟炸之後，25日有600萬人斷電。那場轟炸對烏克蘭造成迄今最嚴重的破壞，導致數百萬人沒有電燈、水或暖氣。

烏克蘭能源部早在今年6月時便警告俄軍企圖將寒冬「武器化」，到近期俄羅斯開始頻繁轟炸烏克蘭能源基建，尤其是難以防備的配電設施，烏方指控漸獲西方輿論關注。多位歐洲國家領導人26日再次承諾支持烏克蘭。根據比利時通訊社（Belga）報導，比國承諾加碼提供烏克蘭3740萬歐元（約3875萬元）財務援助。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則發表影音聲明，宣布金援烏克蘭1000萬歐元（約1036萬元）協助穀物出口。