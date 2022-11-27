俄空襲後無水用 基輔大型醫院一度準備撤離病患

俄羅斯空襲影響烏克蘭供水系統，基輔居民必須排水提水。（美聯社）

地區官員告訴有線電視新聞網（CNN），俄羅斯 23日空襲導致烏克蘭 最大州立醫院之一失去供水，醫院一度準備撤離部分病患。

莫斯科發射多枚飛彈攻擊「發電設施」，試圖癱瘓烏克蘭基礎建設，導致烏克蘭全國電網一度中斷，連帶影響供水。烏克蘭總統澤倫斯基 表示，昨天仍有超過600萬戶斷電。

基輔地區軍事管理局（Kyiv Regional Military Administration）副局長伏拉蘇克（Vitaliy Vlasiuk）接受電話訪問時表示，基輔地區臨床醫院（Kyiv Regional Clinical Hospital）原本已經要撤走洗腎患者了，因為洗腎需要不間斷的供水。

伏拉蘇克說：「基輔停電時，中央供水系統往往也會故障。沒水就很難維持醫院運作，首先受影響的是消毒室，而洗腎也無法進行。」

「周三（23日），基輔地區臨床醫院正準備將需要洗腎的患者轉至其他設施，但下午供水恢復，大家都接受了對他們至關重要的醫療程序。」

伏拉蘇克說，醫院停電時有發電機持續供電，但發電量有限，醫療人員只在必要時才會用電，以節省電力。

根據最新消息，所有地區的供水都已恢復，暖氣供應也已恢復，幾乎所有地區都可以使用行動電話，儘管停電可能導致使用受限。