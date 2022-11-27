我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／西班牙vs德國 1:1和局

封面故事／移民二代創業 打造養生飲

俄空襲後無水用 基輔大型醫院一度準備撤離病患

中央社基輔26日綜合外電報導
俄羅斯空襲影響烏克蘭供水系統，基輔居民必須排水提水。（美聯社）
俄羅斯空襲影響烏克蘭供水系統，基輔居民必須排水提水。（美聯社）

地區官員告訴有線電視新聞網（CNN），俄羅斯23日空襲導致烏克蘭最大州立醫院之一失去供水，醫院一度準備撤離部分病患。

莫斯科發射多枚飛彈攻擊「發電設施」，試圖癱瘓烏克蘭基礎建設，導致烏克蘭全國電網一度中斷，連帶影響供水。烏克蘭總統澤倫斯基表示，昨天仍有超過600萬戶斷電。

基輔地區軍事管理局（Kyiv Regional Military Administration）副局長伏拉蘇克（Vitaliy Vlasiuk）接受電話訪問時表示，基輔地區臨床醫院（Kyiv Regional Clinical Hospital）原本已經要撤走洗腎患者了，因為洗腎需要不間斷的供水。

伏拉蘇克說：「基輔停電時，中央供水系統往往也會故障。沒水就很難維持醫院運作，首先受影響的是消毒室，而洗腎也無法進行。」

「周三（23日），基輔地區臨床醫院正準備將需要洗腎的患者轉至其他設施，但下午供水恢復，大家都接受了對他們至關重要的醫療程序。」

伏拉蘇克說，醫院停電時有發電機持續供電，但發電量有限，醫療人員只在必要時才會用電，以節省電力。

根據最新消息，所有地區的供水都已恢復，暖氣供應也已恢復，幾乎所有地區都可以使用行動電話，儘管停電可能導致使用受限。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

G7史上首次司法部長會議28日柏林召開 將討論俄戰爭罪

下一則

雪上加霜 基輔斷電危機未解又將降下大雪

延伸閱讀

澤倫斯基主持大饑荒紀念日峰會 推動穀物出口

澤倫斯基主持大饑荒紀念日峰會 推動穀物出口
匈牙利總統訪基輔 與澤倫斯基會面

匈牙利總統訪基輔 與澤倫斯基會面
遭俄飛彈轟炸後 烏國逾600萬戶仍停電 澤倫斯基籲節電

遭俄飛彈轟炸後 烏國逾600萬戶仍停電 澤倫斯基籲節電
烏克蘭醫院遇襲1新生兒喪命 澤倫斯基控俄國謀殺

烏克蘭醫院遇襲1新生兒喪命 澤倫斯基控俄國謀殺

熱門新聞

印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur）今天發生規模5.6地震。圖為當地居民指著損毀的房屋。路透

影／印尼規模5.6地震 增至162死數百人傷

2022-11-21 12:30
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16

超人氣

更多 >
上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突
吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生
潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝