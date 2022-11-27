首度與俄兵母親會面 普亭：感同身受但不後悔開戰

俄羅斯總統普亭25日與被派到烏克蘭戰場的俄軍士兵母親會面。（Getty Images）

烏俄戰爭開打9個月，俄羅斯總統普亭 25日與被派到烏克蘭 戰場的俄軍士兵母親會面，並向俄軍母親們說，對士兵眷屬承受的痛苦「感同身受」，但堅稱不後悔發動這場特殊軍事行動。

普亭25日在莫斯科郊區新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸與十多名俄國士兵媽媽圍桌而坐，根據俄國官媒發布的影片，可以看到桌上放著茶和點心。

普亭表示，「我希望你們知道，我個人以及這個國家整個領導階層，我們對你們的痛苦感同身受」，「我們了解，沒有任何事情能夠彌補兒子的逝去，尤其對一名母親而言」，「我們同感這股痛苦」。但影片未播出士兵媽媽們的回應。

這是烏俄戰爭爆發以來，普亭首次與被送上烏克蘭戰場的俄軍士兵家屬見面，但他重申，不後悔發動這場「特殊軍事行動」，也向俄軍眷屬再再強調，不要相信在電視上或網路上看到有關這場衝突的每件事，「很多假新聞、欺騙和謊言」。

此次會面表明，克里姆林宮擔心國內對其大規模動員的看法。但衛報報導，設法確認了與會的至少三名女性身分，發現她們都未對戰爭持批評態度，甚至有人公開試圖平息大眾對俄軍被召集到前線時待遇不佳、訓練不足或面臨其他危險的恐懼。

另據路透報導，英國國防部 表示，根據來自開放資源的圖像資料，一枚朝烏克蘭發射的空射巡弋飛彈殘骸顯示，這枚飛彈似乎出自1980年代設計，目的是用於裝載核彈，而彈頭似乎已被取出，改以壓載物替代。

英國國防部在推特發布的每日最新情報指出，這種飛彈依舊能憑藉飛彈的動能和未耗盡的燃料製造傷害，但不太可能對鎖定的目標達成可觀效果。英國國防部表示：「這樣的臨時改裝，凸顯出俄國的長程飛彈庫存已經消耗到一定程度。」