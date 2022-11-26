首度與俄兵母親面對面 普亭：感同身受但不後悔開戰

俄羅斯總統普亭25日與被派到烏克蘭戰場的俄軍士兵母親會面。(Getty Images)

烏俄戰爭開打9個月，俄羅斯總統普亭 25日與被派到烏克蘭 戰場的俄軍士兵母親會面，並向俄軍母親們說，對士兵眷屬承受的痛苦「感同身受」，但堅稱不後悔發動這場特殊軍事行動。

普亭25日在莫斯科郊區新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸與十多名俄國 士兵媽媽圍桌而坐，根據俄國官媒發布的影片，可以看到桌上放著茶和點心。

普亭表示，「我希望你們知道，我個人以及這個國家整個領導階層，我們對你們的痛苦感同身受」，「我們了解，沒有任何事情能夠彌補兒子的逝去，尤其對一名母親而言」，「我們同感這股痛苦」。但影片未播出士兵媽媽們的回應。

這是烏俄戰爭爆發以來，普亭首次與被送上烏克蘭戰場的俄軍士兵家屬見面，但他重申，不後悔發動這場「特殊軍事行動」，也向俄軍眷屬再再強調，不要相信在電視上或網路上看到有關這場衝突的每件事，「很多假新聞、欺騙和謊言」。

此次會面表明，克里姆林宮擔心國內對其大規模動員的看法。但衛報報導，設法確認了與會的至少三名女性身份，發現她們都未對戰爭持批評態度，甚至還有人公開試圖平息大眾對俄軍被召集到前線時待遇不佳、訓練不足或面臨其他危險的恐懼。