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俄軍損失慘…邊境藏戰車墳場 烏克蘭已1.5萬人失蹤

編譯中心／綜合24日電
根據烏克蘭國防部最新數據統計，俄軍至今已損失1萬輛以上的戰車與裝甲載具。而近日俄軍於俄羅斯境內的一處「戰車墳場」曝光，也顯示俄軍的損失之慘重。（視頻截圖）
根據烏克蘭國防部最新數據統計，俄軍至今已損失1萬輛以上的戰車與裝甲載具。而近日俄軍於俄羅斯境內的一處「戰車墳場」曝光，也顯示俄軍的損失之慘重。（視頻截圖）

俄烏戰爭衝突持續，根據烏克蘭國防部最新數據統計，俄軍至今已損失1萬輛以上的戰車與裝甲載具。而近日俄軍於俄羅斯境內的一處「戰車墳場」曝光，也顯示俄軍的損失之慘重。此外，根據國際失蹤人口委員會的數據，烏克蘭戰爭期間的失蹤人數已超過1萬5000人，調查恐需要多年。

烏克蘭軍聞媒體「MIL.IN.UA」報導，YouTube頻道「地面部隊」發布了一段9月11日的影片，聲稱由一架烏軍無人機飛入俄羅斯邊境的別爾哥羅德地區拍攝，發現一處存放大量俄軍損壞裝甲載具的基地。該基地位於比留奇市，距烏克蘭哈爾科夫僅7公里。俄軍於戰場上損壞的戰車、自走砲、裝甲運兵車、防空設備等武器都被聚集在這，等待修復或拆除仍可使用的零件供其他載具使用。

另據總部為於荷蘭海牙的國際失蹤人口委員會記錄，歐洲計畫主任哈勒戴表示，目前還不清楚有多少人被強制遷移、被拘留在俄羅斯境內、與家人分散但仍活著，或者是已經死亡並被埋進臨時墳地。組織估計，開戰以來已有1萬5000人失蹤，不過光是在港口城市馬立波，當局就估計有多達2萬5000人死亡或失蹤，因此該數字相當保守。

哈勒戴做上述發言前，烏克蘭總統澤倫斯基要求聯合國懲罰俄羅斯空襲民用基礎設施，因為俄軍飛彈攻擊已使烏克蘭多座城市在凜冬中停電。

圖為23日烏克蘭關鍵基礎設施遭俄羅斯飛彈襲擊後，利沃夫市中心停電。（路透）
圖為23日烏克蘭關鍵基礎設施遭俄羅斯飛彈襲擊後，利沃夫市中心停電。（路透）

澤倫斯基23日透過視訊向聯合國安全理事會表示：「光是今天一天，我們就遭受70枚飛彈攻擊，這就是俄式恐攻，這次全都針對我們的能源基礎設施…醫院、學校、交通運輸、住宅區都遭殃。」

他強調，當地氣溫低於攝氏0度，數百萬人沒電、沒暖氣也沒水，「這已明顯觸犯違反人道罪」。

對此，美國國防部23日表示，將提供200多台發電機「用來支援（烏克蘭）民間和軍事電力需求，以緩解電網壓力」。聲明中說，這項計畫還包括為「國家先進防空系統」（NASAMS）和「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）提供彈藥，以及具備熱成像瞄準鏡的重機槍以對抗俄羅斯無人機，另外還有2000多萬發輕型武器彈藥。國務院表示，自總統拜登上任以來，這項最新計畫已使美對烏軍事援助總額達197億美元。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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