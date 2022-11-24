伊朗軍事顧問陣亡？烏證實：他不應出現在我們領土上

烏克蘭最高安全官員證實一名伊朗軍事顧問已在克里米亞死亡，並以此提出警告稱「在烏克蘭被佔領土上支持莫斯科當局入侵的任何其他伊朗人也將成為攻擊目標」。（歐新社）

烏克蘭 最高安全官員證實一名伊朗 軍事顧問已在克里米亞（Crimea）死亡，並以此提出警告稱「在烏克蘭被佔領土上支持莫斯科當局入侵的任何其他伊朗人也將成為攻擊目標」。

衛報報導，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）證實「有在克里米亞協助俄羅斯 士兵操控伊朗政府提供的Shahed-136武裝無人機的伊朗顧問陣亡」。

以色列媒體10月曾報導稱有10人因烏克蘭對被佔領的克里米亞發動襲擊而喪生。如今丹尼洛夫明確表示任何一名伊朗軍事人員的存在都將成為攻擊目標，他表示「你不應出現在不應出現的地方，他們在我們的領土上，我們沒有邀請他們來，如果他們與恐怖分子合作並參與破壞我們的國家，我們必須殺死他們」。

最初否認伊朗無人機出現在烏克蘭存在後，德黑蘭當局聲稱在普亭（Vladimir Putin）2月全面入侵烏克蘭前幾個月已向俄羅斯提供少量無人機，並否認派遣顧問協助俄羅斯士兵操作無人機。

此外，丹尼洛夫還提到有關伊朗是否向俄羅斯運送彈道飛彈的傳聞，他表示「我們正試圖釐清這個問題，我們將盡一切努力確保這不會發生，但如果真的發生便是向我們傳達2件事：首先，俄羅斯沒有能力製造自己的飛彈，至少在數量上不足以繼續進行大規模戰爭，第二，如果一個自1979年以來一直受到制裁的國家有能力生產這種武器，我們所謂的制裁是什麼？」。