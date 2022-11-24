烏克蘭戰爭保守估逾1.5萬人失蹤 調查需時多年

總部位於荷蘭海牙的國際失蹤人口委員會（International Commission on Missing Persons）今天表示，烏克蘭 戰爭期間的失蹤人數已超過1萬5000人。

國際失蹤人口委員會於1990年代的巴爾幹戰爭之後成立，委員會今年7月在基輔開設辦公室，協助烏克蘭記錄和追蹤失蹤人員。

委員會的歐洲計畫主任哈勒戴（Matthew Holliday）表示，目前還不清楚有多少人被強制遷移、被拘留在俄羅斯 境內、與家人分散但仍活著，或者是已經死亡並被埋進臨時墳地。

哈勒戴接受路透訪問時說，調查烏克蘭失蹤人員的程序將延續多年，甚至戰爭結束後也會繼續下去。

考量到光是在港口城市馬立波（Mariupol），當局就估計有多達2萬5000人死亡或失蹤，1萬5000人這個數字很保守。

哈勒戴表示：「數字龐大，且烏克蘭面臨的挑戰巨大。除此之外，他們還在打一場持續中的戰爭，對抗俄羅斯聯邦。」

哈勒戴做上述發言前，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）要求聯合國（UN）懲罰俄羅斯空襲民用基礎設施。俄軍飛彈攻擊已使烏克蘭多座城市在凜冬中停電。