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烏克蘭遭俄軍攻擊供電癱瘓 基輔等城市陸續復電

中央社基輔24日綜合外電報導
遭到俄軍攻擊之後的基輔市中心一片漆黑。(美聯社)
遭到俄軍攻擊之後的基輔市中心一片漆黑。(美聯社)

烏克蘭首都基輔等城市今天逐漸恢復供電。俄軍昨天飛彈攻擊使基輔出現俄烏戰爭開打9個月來的規模最大停電現象。

路透社報導，地方當局表示，基輔現仍有25%家戶無電可用，但某些地區已恢復供水，今天稍後其他地區也將開始供水。

當局昨天表示，基輔州全境停電，今天已大有改善，基輔市的大眾運輸系統恢復運轉，不過為節約電力，目前以通行巴士取代有軌電車。

基輔軍區發表聲明說：「儘管發生了這一切，讓我們堅持下去。」

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示，在昨天遭到攻擊時關機的3座核能發電廠，都可望在今天稍後恢復上線，進而有助於紓緩供電問題。

戰前擁有280萬人口的基輔市，昨晚氣溫降到攝氏零度以下，並已下雪，街道覆蓋在冰雪下。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，基羅夫格勒州（Kirovohrad）和文尼察州（Vinnytsia）都已恢復供電。

北部蘇米州（Sumy）也大致恢復了供電，至於烏克蘭中部因停電而受困地下的3000名礦工已獲營救，回到了地面。

烏克蘭 能源部

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