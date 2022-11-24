比美還快 歐洲議會認定俄支持恐怖主義

歐洲議會23日通過決議，將俄羅斯列入支持恐怖主義的國家。(取材自臉書)

歐洲議會今天通過決議認定俄羅斯為「支持恐怖主義國家」，同時要求歐盟 理事會各國趕緊提出第九輪對俄國的制裁，希望在國際上更孤立普亭，以阻止俄軍在烏克蘭 持續暴行。歐洲議會這項決議甚至比國國動作都快。

歐洲議會認為，俄軍對烏克蘭平民的殘暴行為和蓄意擊毀民生設施，已違反國際法和人權相關法案，相當於恐怖行為，因此決議認定俄國是支持恐怖主義國家且「使用恐怖主義工具」。

由於目前歐盟對抗恐怖主義的法律並未以國家為對象，歐洲議會要求對此立法補足，同時也要求歐盟將俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）、俄國近衛軍第141卡德羅夫特種機動軍團（ Kadyrovites）等以手法凶殘著稱的部隊納入「恐怖組織」名單，以便依法予以制裁。

歐盟至今對俄國已祭出八輪經濟制裁，以東歐為主的部份國家正在推動第九輪制裁方案，包括彌補當前制裁措施的漏洞，但因匈牙利反對而進展緩慢。匈牙利因違反民主法治原則而被歐盟凍結補助款，威脅以否決權卡住歐盟需共識決的重要政策，被視為匈牙利的反制手段。

歐洲議會今天以494票贊成、58票反對通過前述決議時，也呼籲歐盟各國加速討論出新的制裁方案。

烏克蘭總統澤連斯基曾多次呼籲將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」，但美國總統拜登以將有反效果為由予以拒絕。美方表示，如果將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，將阻礙向飽受戰爭蹂躪的烏克蘭部分地區提供援助，也將阻礙援助團體和企業參與聯合國和土耳其斡旋的協議。

中央社引述法新社報導，英國 將送直升機至烏克蘭，這是倫敦當局自俄羅斯派兵入侵烏克蘭後，首度捐贈直升機。

除3架英國軍方退役的海王（Sea King）直升機外，英國將再供應1萬發火砲。其中的第一架直升機已抵達烏克蘭。英國也將供應烏克蘭部隊防寒裝備。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）周末訪問基輔，宣布將額外援助價值5000萬英鎊的防空系統，其中包括125個高射砲和裝備，以對抗伊朗製無人機。