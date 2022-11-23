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烏克蘭醫院遇襲1新生兒喪命 澤倫斯基控俄國謀殺

中央社基輔23日綜合外電報導
札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）當地醫院被火箭攻擊，造成兩層樓的產科病房被毀。圖為搜救人員在瓦礫堆中找尋是否有人受困。美聯社
札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）當地醫院被火箭攻擊，造成兩層樓的產科病房被毀。圖為搜救人員在瓦礫堆中找尋是否有人受困。美聯社

烏克蘭救難單位今天表示，俄羅斯空襲南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）一所醫院的產科病房，造成一名新生兒死亡。總統澤倫斯基指控俄國為烏克蘭帶來「恐懼和謀殺」。

法新社報導，救難人員在社群媒體上表示，昨晚至今晨之間，札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）當地醫院被火箭攻擊，造成兩層樓的產科病房被毀，樓內當時有一名帶著新生兒的婦女和一名醫師。

救難人員表示，「由於這次攻擊，一名2022年出生的嬰兒死亡，婦女和醫師從瓦礫堆中獲救」，初步資訊顯示瓦礫堆下沒有其他人受困。

救難單位公布的影片顯示，救援人員忙著協助卡在及腰瓦礫堆的一名男子脫困，現場似乎就是被毀產科病房。

空襲過後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄羅斯為烏克蘭帶來「恐懼和謀殺」。

他在社群媒體上表示：「敵人再一次決定嘗試用恐懼和謀殺，來達成9個月來沒有辦法、之後也無法達成的事。」

「相反的，它只會因為帶進我國的種種邪惡而被追究責任。」

俄國2月24日入侵烏克蘭後，數度空襲烏國醫院，包括今年3月在港口城市馬立波（Mariupol）造成3人含1童死亡的攻擊。烏克蘭及其西方盟邦譴責那次空襲，但莫斯科當局堅稱事件是「演的」。

除了札波羅熱州，東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，當地今天也有2人死於一棟住宅大樓和一家診所遭遇的砲擊。

西涅古波夫在社群媒體表示：「庫皮揚斯克（Kupiansk）上午7時40分左右被砲擊，一棟9層樓住宅大樓和一間診所受損。不幸的是，有一名55歲女性和一名68歲男性共兩人死亡。」

世界衛生組織（WHO）本週稍早表示，自從俄國開始入侵烏克蘭以來，世衛已記錄到超過700起針對烏克蘭衛生設施的攻擊案例。

烏克蘭 社群媒體 俄國

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