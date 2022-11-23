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俄軍空襲烏克蘭 基輔3死、利維夫與鄰國大停電

中央社基輔23日綜合外電報導
烏克蘭首都基輔的消防人員23日在遭飛彈攻擊現場進行救援工作。美聯社
烏克蘭首都基輔的消防人員23日在遭飛彈攻擊現場進行救援工作。美聯社

烏克蘭數州今天發生爆炸，全國響起空襲警報，首都基輔市傳出3人死亡，西部利維夫市全面停電。摩爾多瓦也回報，再度因為俄羅斯攻擊鄰國烏克蘭的能源設施而大規模停電。

美聯社報導，基輔市當局表示，俄國空襲擊中市內一棟兩層樓建物，造成3人死亡。

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天空襲基輔（Kyiv），毀損能源基礎設施，而俄軍一系列的系統性攻擊早已導致烏克蘭全國在氣溫下降之際斷電。

基輔市政府在社群媒體上表示：「敵人對基輔市關鍵基礎設施發動飛彈空襲。警報解除前請待在避難所。」市長克里契科（Vitali Klitschko）則說，有基礎設施被擊中，基輔全市已停水。

法新社記者回報，基輔市北部和中部停電。基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）則說，全州環繞基輔市的地區也都停電。

利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）在社群媒體上寫道：「整座城市都停電，我們正在等待能源專家提供進一步的消息。」他並警告，市內供水也可能中斷。

摩爾多瓦副總理斯皮努（Andrei Spinu）在臉書（Facebook）寫道，「由於俄羅斯轟炸烏克蘭能源系統，過去這一小時內，我們全國大規模停電」，電力公司正努力恢復供電。

俄羅斯自10月起反覆攻擊烏克蘭供電和供暖設施。莫斯科稱目標是削弱烏克蘭的戰鬥能力；基輔則說，蓄意攻擊民用基礎設施構成戰爭罪。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨夜的視訊演說中宣布，將在全國各地成立「無敵中心」，全天候免費提供電力、熱能、飲水、網路、行動電話訊號和藥房。

烏克蘭首都基輔的消防人員23日在遭飛彈攻擊現場進行滅火。美聯社
烏克蘭首都基輔的消防人員23日在遭飛彈攻擊現場進行滅火。美聯社

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

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