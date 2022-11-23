烏突擊千年修道院抓俄間諜 俄1月可能再徵召70萬人

烏國情報人員和警方22日一早大規模搜索基輔洞窟修道院。(Getty Images)

大批烏克蘭 國家情報局（SBU）人員與警員22日凌晨突襲搜索位在首都、擁有千年歷史的基輔洞窟修道院。SBU指出，他們收到線報說，這間東正教修道院藏有俄國 間諜；另外，烏國指，俄國正準備在明年1月展開第二輪動員行動，準備徵召多達70萬人。

被突襲的基輔洞窟修道院建於西元1051年，被視為烏國文化瑰寶，也是俄國支持的烏克蘭東正教莫斯科宗主教區總部所在地，該教會5月因不滿俄國入侵以及俄羅斯 東正教牧首基里爾力挺侵略，宣布脫離與俄羅斯東正教的關係「獨立」。

SBU表示，「這些措施是SBU系統性工作的一部分，目的是對抗俄羅斯特種部隊在烏克蘭的破壞性活動」，但未說明搜索結果為何。

此外，烏國內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）22日發推文，指俄國正準備在明年1月展開第二輪動員行動，「計畫是徵召50萬到70萬人」，他指之前徵召的30萬人不是已經陣亡、受傷，就是士氣低落，並指俄國人也開始對當局不滿，無法了解過去受到讚譽的俄國軍隊所蒙受的損失。

俄羅斯總統普亭今天在為兩艘核動力破冰船主持升旗和船塢下水典禮時，吹噓俄國的北極影響力。這兩艘破冰船保證能全年在北極海西部導航。

氣候變遷使得北極的戰略重要性增加，因為冰冠面積不斷縮小已形成新航道。俄羅斯北極地區蘊藏有豐富的石油和天然氣資源，區內亞馬爾半島（Yamal）有一座液化天然氣工廠。

路透報導，俄羅斯軍隊在侵略烏克蘭期間，長期處於裝備、彈藥與補給不足的狀況，導致士氣長期低迷，許多士兵想逃離戰場。推特流傳一段俄羅斯西伯利亞阿爾泰邊疆區的動員兵們，抱怨他們的制服被盜賣，而且也沒領到應得的10萬盧布(約1600美元)薪水的影片。

推特帳號「ChrisO_wiki」在推特PO出一段影片，影片中俄羅斯士兵們站一排，在鏡頭前控訴至今受到的誇張待遇，他們抱怨拿到的制服品質很差，而本該拿到的制服卻疑似被軍方高層拿到當地商店販售。