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半數電網被毀 300萬烏人難熬寒冬 「恐現人道災難」

編譯中心╱綜合22日電
烏克蘭能源設施一半受損，民眾回家須得打手電筒、爬樓梯。（美聯社）
烏克蘭能源設施一半受損，民眾回家須得打手電筒、爬樓梯。（美聯社）

俄羅斯發動的攻擊，導致烏克蘭能源基礎設施一半受損，數以百萬計的人今個冬季無電可用，總統澤倫斯基再度呼籲人民節約能源。聯合國世界衛生組織（WHO）稍早警告，烏克蘭今冬恐出現人道災難，達300萬民眾的生命陷入險境。烏克蘭主要能源供應商也指出，至少在明年三月底前，烏克蘭人很有可能必須在停電情況下生活。

路透報導，澤倫斯基表示，俄羅斯發動攻擊導致烏克蘭能源基礎設施有一半受損，在冬季將至且氣溫降到零度以下時，有數以百萬計的人無水電可用。

基輔主要的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科說，由於電網營運商對輸電施加新限制，導致21日有近百萬人無電可用。工人趕著在冬季冷鋒來臨時完成修復工作，「我希望每個人了解，在明年3月底前，烏克蘭人很可能必須在停電下摸黑度日」。

烏克蘭所有地區每天都發生斷電，烏克蘭國家能源公司表示，將繼續實施分區輪流停電。

最近獲解放的赫松市仍停電停水，烏克蘭政府讓當地民眾能免費撤到有較完善基礎設施的地區，並提供免費住宿。

副總理韋列舒克表示：「由於赫松市的安全情勢惡劣且有基礎設施問題，大家冬季時可以撤到國內較安全地區。」

俄軍在戰場連連受挫後，不斷以火箭攻擊烏克蘭發電設施。澤倫斯基在每晚發表的視訊談話中說：「俄羅斯恐怖分子的攻擊行動對我們能源系統的有計畫破壞十分嚴重，以致全體人民和公司行號都應謹慎，以重新分配全日用電量，請嘗試限制個人使用。」

俄羅斯塔斯社上周報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，烏克蘭會發生停電以及俄羅斯會攻擊能源基礎設施，是因為基輔當局不願談判。

世界衛生組織警告，烏克蘭輸電網路因俄羅斯空襲受到重創，今年冬天有數以百萬計烏克蘭人生命陷入險境。

世衛歐洲區主任克魯格說，這種損害對烏克蘭衛生系統造成「破壞性影響」，可能有多達300萬烏克蘭人會離開家園尋找溫暖安全的庇護所。

他也說：「由於疫苗接種人口不足，他們將面臨特殊的健康困境，包括新冠病毒、肺炎、流感等呼吸道傳染病，以及罹患白喉和麻疹的嚴重風險。」

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）在視察烏克蘭後發表聲明說：「烏克蘭的衛生體系正面臨開戰至今最黑暗的日子，在歷經700多次攻擊後，如今也成了能源危機受害者。」

烏克蘭上周已降下初雪，數百萬的烏國民眾面臨無電可用的困境。（美聯社）
烏克蘭上周已降下初雪，數百萬的烏國民眾面臨無電可用的困境。（美聯社）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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