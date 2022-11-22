美官員：俄羅斯在烏克蘭犯下系統性戰爭罪

國務院全球刑事司法辦公室無任所大使莎克（Beth Van Schaack）今天表示，俄羅斯以系統性的方式謀殺、折磨和綁架烏克蘭 人，俄國 高級官員可能涉及戰爭罪。

法新社報導，無任所大使莎克說，諸多證據顯示，伴隨俄國入侵烏克蘭而來的，「是俄軍在部署的每個地區犯下系統性戰爭罪」。

她告訴記者，烏克蘭光復地區顯示曾有針對平民的「蓄意、無差別及不成比例的」攻擊，虐待被抓的平民和戰俘，強制把兒童在內的烏克蘭公民送往俄國，以及行刑式的謀殺和性暴力。

莎克指出，第二次世界大戰納粹 德國戰敗後，盟軍即在德國紐倫堡（Nuremberg）設立國際軍事法庭針對納粹戰爭罪行進行審判，當前狀況是「新紐倫堡時刻」。

她在記者會上說，俄羅斯對烏克蘭長達9個月的攻打，引發了「前所未有的一系列問責」，這涉及到眾多機構以及海牙國際刑事法院（International Criminal Court）。

她不願明說俄國總統普亭（Vladimir Putin）是否會因在烏克蘭的戰爭罪行被起訴，只說檢方會「跟著證據走」。

她說，根據國際法，上級責任原則允許「一路升高到指揮系統」的起訴。