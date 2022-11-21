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華郵：伊朗轉移技術助俄製無人機 數月內開始量產

編譯中心／綜合20日電
傳伊朗向俄羅斯提供無人機。（路透資料照片）
傳伊朗向俄羅斯提供無人機。（路透資料照片）

「華盛頓郵報」引述美國等西方安全機關報導，俄羅斯已與伊朗達成協議，將開始在俄國生產數百架武器化無人飛機。另一方面，法國國防部長勒克努證實，已將兩套「響尾蛇」防空飛彈系統交給烏克蘭，幫助對抗俄軍。

據「華盛頓郵報」說法，最新情報顯示，俄羅斯與伊朗本月初已在一場會議上達成祕密交易。報導引述3名知情官員表示，雙方正在迅速移交設計與重要零組件，可望在數月內開始量產。

報導指出，若協議獲得充分落實，將加深俄伊同盟關係。8月以來，俄軍已對烏克蘭動用逾400架伊朗製無人機，大多用於攻擊民用基建設施。俄國建立自己的無人機生產線後，這種相對便宜卻具備高度破壞性的武器庫存可能大幅增加。俄羅斯國防部並未回覆路透的置評要求。

另一方面，據烏克蘭新聞網報導，法國國防部長勒克努證實，已將兩套「響尾蛇」短程地對空飛彈系統、及兩套多管火箭系統（MLRS）移交烏克蘭，助其強化防空。美國稍早已交付第一批「國家先進防空系統」（NASAMS），義大利也承諾追加援烏陸基SAMP/T和「蝮蛇」（Aspide）兩種中程防空飛彈系統。

法國證實已將響尾蛇短程地對空飛彈系統移交烏克蘭，協助其強化防空。（取材自維基百科...
法國證實已將響尾蛇短程地對空飛彈系統移交烏克蘭，協助其強化防空。（取材自維基百科）

此外，紐西蘭國防部長韓奈爾20日拜訪了烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭國防部長列茲尼科夫舉行雙邊會談，表示對烏支持堅定不移。韓奈爾會後發布聲明表示：「紐西蘭最近把在英國對烏克蘭部隊提供的步兵訓練支援任務，延長到明年7月。」

自從俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，紐西蘭已經提供烏國超過6000萬紐元（約3691.1萬美元）的援助，上周並表示將加派66名國防人員至英國協助訓練烏克蘭士兵。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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