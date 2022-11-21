我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

美施壓和談 烏克蘭拒短期停火：俄先撤軍再說

編譯中心／綜合20日電

美國傳出正向烏克蘭施壓，要求其對與俄羅斯的和平談判抱持開放態度，但烏克蘭高官19日表示，俄國尚未就和談問題正式聯繫基輔，俄國必須先完全撤軍，烏克蘭才會與之談判。

中央社引述法新社報導，烏克蘭總統幕僚葉爾馬克19日透過視訊，在加拿大的哈利法克斯國際安全論壇發表演說時表示：「我們沒有收到俄方任何關於談判的正式申請。」他說，談判若不以烏克蘭在其國際公認邊界範圍內的主權和領土完整為基礎，烏克蘭就不會接受談判，「俄方首先要做的，就是從烏克蘭領土撤出所有俄軍」。

烏克蘭總統澤倫斯基已排除與俄羅斯「短期停火」的想法，稱這只會讓事情更糟。他在同一個安全論壇上發表講話說：「俄羅斯正在尋求短期停火，尋求恢復實力的喘息機會。有人可能會說這是戰爭的結束，可是這樣的喘息只會使局勢惡化。」

但美國國防高層官員認為，烏軍很難收復被俄軍占領的所有領土。

美國參謀首長聯席會議主席密利16日表示，俄軍現在加強對大約20%烏克蘭領土的控制，兩軍對峙的前線也正趨於穩定。

密利說，美國和盟國的支持並未減少，但基輔有效阻擋俄羅斯入侵，使其立於更有利的地位，可以開始談判。他說：「把俄軍趕出整個烏克蘭，包括克里米亞，這種勝利近期發生的可能性，從軍事上而言並不高。」

白宮國家安全會議發言人柯比說，美國並未試圖迫使烏克蘭上談判桌或割讓領土。他說，「是不是準備好談判、何時準備談判、要什麼樣的談判」，都只有澤倫斯基才能決定，「美國這裡沒人施壓、催他或逼他上談判桌」。

本月稍早，澤倫斯基放棄了俄國總統普亭必須先下台他才會同意會談的先決條件。「基輔郵報」報導，這是白宮施壓後發生的轉變。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

華郵：伊朗轉移技術助俄製無人機 數月內開始量產

下一則

1個月3大臣下台 岸田民調狂跌 傳自民黨討論下任首相人選

延伸閱讀

美施壓和談 烏稱俄沒來接洽：不撤軍也免談

美施壓和談 烏稱俄沒來接洽：不撤軍也免談
俄羅斯攻擊癱瘓電力設施 烏克蘭：供電仍在控制中

俄羅斯攻擊癱瘓電力設施 烏克蘭：供電仍在控制中
英相閃電訪基輔援5000萬防空武器 烏曝12月反攻克里米亞

英相閃電訪基輔援5000萬防空武器 烏曝12月反攻克里米亞
烏克蘭逾400童因俄入侵喪命 赫松226人遭監禁、失蹤

烏克蘭逾400童因俄入侵喪命 赫松226人遭監禁、失蹤

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
英國首相蘇納克與習近平會晤臨時取消。(路透)

英相蘇納克G20會習近平臨時取消 可能與對台發言有關

2022-11-16 02:45

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷