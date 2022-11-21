美施壓和談 烏克蘭拒短期停火：俄先撤軍再說

美國傳出正向烏克蘭 施壓，要求其對與俄羅斯 的和平談判抱持開放態度，但烏克蘭高官19日表示，俄國尚未就和談問題正式聯繫基輔，俄國必須先完全撤軍，烏克蘭才會與之談判。

中央社引述法新社報導，烏克蘭總統幕僚葉爾馬克19日透過視訊，在加拿大的哈利法克斯國際安全論壇發表演說時表示：「我們沒有收到俄方任何關於談判的正式申請。」他說，談判若不以烏克蘭在其國際公認邊界範圍內的主權和領土完整為基礎，烏克蘭就不會接受談判，「俄方首先要做的，就是從烏克蘭領土撤出所有俄軍」。

烏克蘭總統澤倫斯基 已排除與俄羅斯「短期停火」的想法，稱這只會讓事情更糟。他在同一個安全論壇上發表講話說：「俄羅斯正在尋求短期停火，尋求恢復實力的喘息機會。有人可能會說這是戰爭的結束，可是這樣的喘息只會使局勢惡化。」

但美國國防高層官員認為，烏軍很難收復被俄軍占領的所有領土。

美國參謀首長聯席會議主席密利16日表示，俄軍現在加強對大約20%烏克蘭領土的控制，兩軍對峙的前線也正趨於穩定。

密利說，美國和盟國的支持並未減少，但基輔有效阻擋俄羅斯入侵，使其立於更有利的地位，可以開始談判。他說：「把俄軍趕出整個烏克蘭，包括克里米亞，這種勝利近期發生的可能性，從軍事上而言並不高。」

白宮國家安全會議發言人柯比說，美國並未試圖迫使烏克蘭上談判桌或割讓領土。他說，「是不是準備好談判、何時準備談判、要什麼樣的談判」，都只有澤倫斯基才能決定，「美國這裡沒人施壓、催他或逼他上談判桌」。

本月稍早，澤倫斯基放棄了俄國總統普亭必須先下台他才會同意會談的先決條件。「基輔郵報」報導，這是白宮施壓後發生的轉變。