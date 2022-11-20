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美施壓和談 烏稱俄沒來接洽：不撤軍也免談

中央社華盛頓19日綜合外電報導
烏克蘭總統幕僚葉爾馬克。(美聯社)
烏克蘭總統幕僚葉爾馬克。(美聯社)

美國正向烏克蘭施壓，要求其對與俄羅斯的和平談判抱持開放態度，但烏克蘭高官今天表示，俄國尚未就和談問題正式聯繫基輔，俄國得先完全撤軍，烏克蘭才會與之談判。

法新社報導，烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）今天透過視訊，在加拿大的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）發表英文演說時表示：「我們沒有收到俄方任何關於…談判的正式申請。」

他說，談判若不以烏克蘭在其國際公認邊界範圍內的主權和領土完整為基礎，烏克蘭就不會接受談判。

葉爾馬克說：「俄方首先要做的，就是從烏克蘭領土上撤出所有俄羅斯軍隊。」

烏克蘭總統澤倫斯基昨天排除與俄羅斯「短期停火」的想法，稱這只會讓事情更糟。他在同一個安全論壇上發表講話說：「俄羅斯正在尋求短期停火，尋求恢復實力的喘息機會。有人可能會說這是戰爭的結束，可是這樣的喘息只會使局勢惡化。」

但據五角大廈高級官員表示，基輔軍隊很難收復俄羅斯在戰爭中占領的所有領土。

法新社報導，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）16日表示，俄軍現在加強對大約20%烏克蘭領土的控制，從哈爾科夫（Kharkiv）到赫松（Kherson）的前線也正趨於穩定。

密利說，美國和盟國的支持並未減少，但基輔有效阻擋俄羅斯入侵，使其立於更有利的地位，可以開始談判。

他說：「把俄軍趕出整個烏克蘭，包括…克里米亞，這種定義的軍事勝利近期發生的可能性，從軍事上而言並不高。」

「可能會有個政治解決方案，俄羅斯人在政治上退出，這還有可能。」

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）昨天堅稱，美國並未試圖迫使基輔舉行會談或割讓領土。

柯比告訴記者，「是不是準備好談判、何時準備談判、要什麼樣的談判」，都只有澤倫斯基才能決定，「美國這裡沒人施壓、催他或逼他上談判桌」。

本月稍早，澤倫斯基放棄了俄國總統普亭必須先下台他才會同意會談的先決條件，據「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，這是在白宮施壓後發生的轉變。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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