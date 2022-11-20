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華郵：俄羅斯伊朗達協議 協助俄製數百架無人機

中央社華盛頓/基輔20日綜合外電報導
烏克蘭國防部長列茲尼科夫。(路透)
烏克蘭國防部長列茲尼科夫。(路透)

「華盛頓郵報」引述美國等西方安全機關報導，俄羅斯已與伊朗達成協議，將開始在俄國生產數百架武器化無人飛機。正在烏克蘭訪問的紐西蘭國防部長則重申對烏國的支持。

根據「華盛頓郵報」說法，俄羅斯和伊朗官員本月初已在一場會議上達成交易。報導引述3名知情官員表示，雙方正在迅速移交設計與重要零組件，好讓製造工作可能在數個月內展開。

俄羅斯國防部並未回覆路透的置評要求。

紐西蘭今天表示，國防部長韓奈爾（Peeni Henare）拜訪了烏克蘭首都基輔，藉此重申紐國對於烏國抵抗俄羅斯侵略的支持。

韓奈爾與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）舉行雙邊會談後發布聲明表示：「我們討論到，紐西蘭最近把在英國對烏克蘭部隊提供的步兵訓練支援任務，延長到明年7月。」

他還說：「拜訪基輔是釋出一個強力訊息，也就是...對於烏克蘭努力防禦對抗俄羅斯的非法侵略，我們的支持堅定不移。」

自從俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，紐西蘭已經提供烏國超過6000萬紐元（約3684萬美元）的援助，上週並表示將加派66名國防人員至英國協助訓練烏克蘭士兵。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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