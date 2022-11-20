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英相閃電訪基輔援5000萬防空武器 烏曝12月反攻克里米亞

編譯中心／綜合19日電
英國首相蘇納克（左）19日飛往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
英國首相蘇納克（左）19日飛往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

英國首相蘇納克今天首度訪問烏克蘭首都基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基，並宣布額外援助價值5000萬英鎊（約5940.3萬美元）的防空系統，也矢言英國將站在基輔這一邊，「直到烏克蘭獲勝」。

中央社引述法新社報導，蘇納克在與烏國總統澤倫斯基一起舉行的記者會上表示，「今天在這裡，我要說的是，英國將繼續與你們站在一起…直到烏克蘭贏得它需要也應得的和平與安全。」

根據唐寧街的聲明，蘇納克還宣布追加提供價值5000萬英鎊的防空系統。蘇納克說，最新援助方案包括「120門戰機用機槍、雷達和反無人機設備等」。由於俄羅斯正打擊烏國能源基礎設施，烏克蘭要求提供更多防空系統。

這是英國新任領導人首次訪問基輔。自俄國2月入侵烏國以來，英國一直是基輔堅定的盟友。

蘇納克還說，「今天來到貴國，與你們在一起，令人深感謙卑。烏克蘭人民的勇氣鼓舞了全世界。」

澤倫斯基也在記者會上讚揚本次訪問「對兩國來說意義重大且有實質幫助」。澤倫斯基還在推特發文稱，「有像這樣的朋友在我們身邊，讓我們對勝利充滿信心。」

另一方面，美國國防部政策次長卡爾今天表示，俄羅斯對於烏克蘭的飛彈攻擊激增，部分原因是為了耗盡烏克蘭的防空系統補給，莫斯科當局希望這樣做，能讓俄軍在烏國上空取得支配地位。

卡爾在造訪中東的行程期間告訴記者：「我們知道俄國的勝利理論是什麼，我們務必讓烏克蘭人獲得他們維持防空系統運作所需的東西，致力確保這種理論不會成功。」

另據英國「天空新聞」專訪烏克蘭國防部副部長加夫里洛夫，他表示，烏軍可能會在12月底反攻克里米亞，計畫明年春季結束整個戰爭。他表示，只有俄軍準備好離開烏克蘭的每一寸土地、包括克里米亞和烏東地區時，和平談判才會發生。

加夫里洛夫說，隨著冬天到來，儘管條件惡劣，但烏克蘭軍隊仍將繼續戰鬥，「我們別無選擇，因為任何暫停行動都會使俄羅斯有更多補充庫存和增援的機會」。

烏克蘭 英國 澤倫斯基

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