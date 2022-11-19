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烏克蘭近半能源系統癱瘓 基輔電力網恐全面停擺

中央社基輔18日綜合外電報導
18日，市民在基輔雪裡前行。(美聯社)
18日，市民在基輔雪裡前行。(美聯社)

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯的飛彈攻擊已癱瘓烏克蘭將近一半的能源系統。首都基輔當局則警告，隨著冬季降臨，這座城市可能面臨電力網「完全停擺」的窘境。

路透社報導，烏克蘭民用基礎設施經歷開戰以來最嚴重的幾波轟炸後，相關單位人員在全國努力復電。時值烏克蘭氣溫下降，基輔降下初雪，聯合國已示警，烏克蘭今年冬天可能因為缺水缺電而出現人道災難。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）說：「不幸的是，俄羅斯持續對烏克蘭民用和關鍵基礎設施發動飛彈攻擊。我們的能源系統有將近一半無法正常運作。」

什米加爾是在跟歐盟執委會（European Commission）副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的聯合記者會上，作上述表示。杜姆布羅夫斯基斯表示，27國組成的歐盟「堅定不移地」支持烏克蘭。

工程人員正趕忙修復基輔電力網絡，基輔副市長波沃羅茲尼克（Mykola Povoroznyk）表示：「我們正在為不同情況做準備，包括（電力網）完全停擺。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，這個戰前人口約4400萬的國家，如今大約有1000萬人無電可用。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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