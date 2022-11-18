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白宮：只有澤倫斯基能決定是否與俄羅斯和談

中央社／華盛頓18日電
白宮表示，只有烏克蘭總統澤倫斯基能決定是否與俄羅斯舉行和談。（美聯社）
白宮表示，只有烏克蘭總統澤倫斯基能決定是否與俄羅斯舉行和談。（美聯社）

白宮今天表示，只有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能決定是否與俄羅斯舉行和談，駁斥外界盛傳華府施壓基輔上談判桌的說法。

法新社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說：「我們都同意經外交談判而達成的協議，是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）無條件撤軍外，另一最佳的解決辦法。」

柯比告訴媒體：「我們也說過，是否與何時準備談判，以及相關談判看起來會是什麼樣貌，都得由澤倫斯基決定。」

「美國這裡沒人施壓、叨念或把他推上談判桌。」

澤倫斯基今天也駁斥與俄羅斯達成「短期休戰」的說法，稱這只會讓情勢變得更糟。

澤倫斯基在華府哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）播出的影片中說：「俄羅斯現在尋求達成短期休戰協議，讓他們有時間喘息以重整旗鼓。有些人可能會說這是結束戰爭，但這樣的休戰只會讓局勢惡化。」

澤倫斯基說：「只有完全擊退俄羅斯的侵略行動，才能真正達成持久且可信的和平。」

兩天前，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，烏克蘭在戰場獲得重大勝利，俄羅斯軍隊士氣明顯遭削弱，基輔可以趁著這個優勢，朝結束戰爭的目標舉行會談。

密利說，烏軍不太可能可馬上奪回俄方占領的所有土地，尤其是莫斯科2014年兼併的克里米亞。

但柯比強調美方沒有施壓，也沒有逕自採取行動。

他說：「沒有烏克蘭參與，我們不會與俄方討論終結這場戰爭。相關對話沒出現，是因為澤倫斯基總統已表明，他還沒準備好會談。大家不能怪澤倫斯基，因為俄方自己也說他們還沒準備好要談。」

澤倫斯基 俄羅斯 柯比

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