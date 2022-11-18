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俄羅斯持續攻擊能源設施 烏東戰火猛烈

編譯中心／綜合17日電
哈爾科夫17日遭俄軍砲彈攻擊。（取材自臉書）
哈爾科夫17日遭俄軍砲彈攻擊。（取材自臉書）

烏克蘭軍方17日晚表示，俄羅斯飛彈和砲彈攻擊烏克蘭數州多個地點，東部頓內次克（Donetsk）地區激烈戰鬥也未止歇，俄軍似乎更積極行動。

路透報導，烏克蘭軍方在聲明中說，烏克蘭的能源基礎設施持續受到俄羅斯飛彈和無人機的攻擊，從首都基輔所在的北部到中部的第聶伯羅（Dnipro）和南部的敖德薩（Odesa）都有多處遇襲。

聲明說，烏軍在過去24小時內擊落了兩枚巡弋飛彈、5枚空射飛彈和5架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

在俄羅斯對烏克蘭開戰9個月以來，頓內次克地區歷經最激烈的戰鬥。上週烏軍收復南部赫松市（Kherson），從赫松撤出的俄軍轉增援在頓內次克作戰的兵力。

烏克蘭軍方表示，俄軍向頓內次克州的城鎮巴赫姆特（Bakhmut）和附近的索萊達（Soledar）等地發射砲彈。

聲明說，俄羅斯的火力還襲擊烏國東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的巴拉克列亞（Balakliya）及烏南城市尼科波（Nikopol）。

烏軍於9月奪回巴拉克列亞。尼波科位於卡科夫卡（Kakhovka）水庫岸邊，對岸是札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。路透無法證實上述戰地消息。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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