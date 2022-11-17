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飛彈炸波蘭案 澤倫斯基立場軟化稱「不是百分之百曉得」發生什麼事

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。資料照片。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。資料照片。(美聯社)

國會山莊報17日報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他並未完全確定落在波蘭村莊普熱沃多夫（Przewodów）與造成2人死亡的飛彈爆炸是怎麼一回事。

俄羅斯15日發動大規模飛彈襲擊，事後發生「俄製」飛彈落到了鄰近波烏邊界的普熱沃多夫。北約、波蘭與美國事後均指該飛彈可能是由烏軍防空部隊所發射，北約與美國也指俄方要負最終責任。

不過，澤倫斯基一度堅稱不是烏軍的飛彈，要烏方調查員獲准進入事故現場，並稱如果烏方防空系統要對此負責，就要看到證據，但他在17日於新加坡舉行的彭博新經濟論壇（Bloomberg’s New Economy Forum）軟化了原先立場，聲稱烏軍領導人向他報告，爆炸地點的撞擊坑顯示「烏方防空火箭」不能單獨負責。

澤倫斯基表示，「我不是百分之百曉得，我認為全世界也不是百分之百曉得發生了什麼事，我們無法明確說出這是烏克蘭的防空系統」，但他「確定」那是一枚俄式飛彈（Russian missile），也曉得烏方發射了武器以防禦俄軍攻擊。

推特連結：https://twitter.com/thehill/status/1593308263512170496

此前新聞報導，澤倫斯基堅稱不是烏方飛彈的說法，引來一位北約國家外交官跟金融時報記者抨擊，指烏方正在摧毀歐美對他們的信心，「沒有人在責怪烏克蘭，他們正在公然說謊，這比飛彈更具破壞性」。

美國總統拜登從亞洲之行回國時，有堵訪記者問到他對澤倫斯基說法的回應。拜登當時簡單地表示，「那不是證據」（That’s not the evidence.）。

澤倫斯基 烏克蘭 北約

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