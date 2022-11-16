勝利的大西瓜：烏克蘭奪回赫松的和平吃瓜紀念

在充滿慶祝氣氛的赫松自由廣場，民眾披上黃藍香間的烏克蘭國旗跳舞、大聲歌唱愛國歌曲。此外，因赫松地區盛產西瓜，也有不少烏克蘭抱西瓜、吃西瓜集體慶祝收復之日；總統澤倫斯基在訪問赫松時也頑皮地說，「我來這裡吃西瓜的！」(取材自推特、Getty Images)

「我來這裡吃西瓜的！」烏克蘭 基輔重新從俄軍手中奪回南部城市赫松（Kherson），自俄軍撤出以來當局努力清除由俄軍埋下的數千枚地雷、恢復水電供應，試圖讓這座城市復原至原先的面貌。在赫松作戰的烏軍陸續返家，擁抱許久未見的家人；當地人民也開始走上街頭，享受得來不易的自由感受。在充滿慶祝氣氛的赫松自由廣場，民眾披上黃藍香間的烏克蘭國旗跳舞、大聲歌唱愛國歌曲。此外，因赫松地區盛產西瓜，也有不少烏克蘭抱西瓜、吃西瓜集體慶祝收復之日；總統澤倫斯基在訪問赫松時也頑皮地說，「我來這裡吃西瓜的！」

赫松土地肥沃、農業十分發達，尤其氣候潮濕適合種植水果及蔬菜，利於生產罐頭製品，因此赫松又有「烏克蘭糧倉」之稱。烏克蘭大部分的西瓜也都是出自赫松，品質良好、相當受到歡迎。數世紀前，克里米亞 韃靼人（Crimean Tatars）將西瓜引進了烏克蘭南部地區；第二次世界大戰後經濟大蕭條期間，居民也會熬煮西瓜成糖漿或果醬食用，以取代難以取得的糖。

過去在赫松，每年有船隻滿載西瓜沿著第聶伯河往基輔駛去，就代表收割的季節來到了。這原是一年一度的傳統，象徵著收割季節已到來，電視新聞還會轉播盛產的畫面。

基輔郵報報導，這項傳統曾於2003年中斷，又在2017年恢復，直至2022年2月俄羅斯入侵。甚至出現了熱門的非官方推特帳戶「駁船上的西瓜」（A Watermelon on the Barge），記錄每年西瓜盛產的畫面。從小在赫松長大的知名廚師兼美食作家Olea Hercules也告訴BBC，西瓜長期以來一直與赫松緊密地連結，在她的童年記憶中有重要的地位。

俄烏開打後，烏克蘭人民已許久無法嘗到西瓜的美味，出口情況也陷入停滯期。佇立於聶伯羅-赫松高速公路旁的西瓜狀紀念碑原先象徵著該地區對西瓜的依賴，俄軍侵入後，更出現了明顯被破壞的痕跡。如今隨著赫松被收復，盡管西瓜種植與出口量難以在短時間內恢復，但西瓜作為赫松的代表，也在此時變成國際關注焦點。

基輔迪納摩足球俱樂部也於社群平台上更改出現於賽事的Logo，以西瓜取而代之。此外，13日頓內次克礦工隊對上盧甘斯克索爾亞隊的比賽中，球員也披上烏克蘭國旗、手持西瓜以慶祝赫松收復。

普亭的肖像與一顆黏有小眼睛的西瓜放置一起，並寫上「普丁和這顆西瓜，誰先爛掉？」。這張圖像明顯地模仿英國前首相特拉斯遭遇黨內逼宮時，英國小報將一顆生萵苣及她的照片並列，戲謔地競賽兩者誰能撐得久。(取材自推特)

網友也參照米開朗基羅於文藝復興時期創作的「創造亞當」中、上帝與亞當手指即將相觸的畫面，改畫成兩隻穿著烏克蘭傳統服飾的手，正在傳遞一片紅色的西瓜。網友在圖上寫著「上帝碰觸了一顆西瓜，創造了赫松」。(取材自推特)

赫松對西瓜的熱情如此之高，也不難解釋為何俄軍占領赫松後，網友在社群平台上大量分享西瓜相關圖像來諷刺俄軍，也在短時間內成為推特上熱門迷因風潮。

例如網友製作的一張迷因圖中，將普亭的肖像與一顆黏有小眼睛的西瓜放置一起，並寫上「普亭和這顆西瓜，誰先爛掉？」。這張圖像明顯地模仿英國前首相特拉斯遭遇黨內逼宮時，英國小報將一顆生萵苣及她的照片並列，戲謔地競賽兩者誰能撐得久。另外，網友也參照米開朗基羅於文藝復興時期創作的「創造亞當」中、上帝與亞當手指即將相觸的畫面，改畫成兩隻穿著烏克蘭傳統服飾的手，正在傳遞一片紅色的西瓜。網友在圖上寫著「上帝碰觸了一顆西瓜，創造了赫松」。

烏克蘭郵政總局也在慶祝收復之際推出了「西瓜主題」紀念郵票，由烏克蘭藝術家Andrii Sagach設計。主要元素為一片紅肉西瓜，西瓜上的白色紋理呈現赫松在俄軍入侵後的畫面，包含和平集會、焚燒的建築物及刑具等。(取材自推特)

烏克蘭郵政 總局也在慶祝收復之際推出了「西瓜主題」紀念郵票，由烏克蘭藝術家Andrii Sagach設計。主要元素為一片紅肉西瓜，西瓜上的白色紋理呈現赫松在俄軍入侵後的畫面，包含和平集會、焚燒的建築物及刑具等。西瓜的種子則呈現砲彈形狀，象徵俄軍以砲彈攻擊赫松的行為。郵政總局也同步推出明信片及紀念信封，上面有著示威民眾高舉「赫松就是烏克蘭」的字樣。

在俄烏衝突期間，無論是何種紀念郵票都相當受到歡迎，這次在收復赫松的時刻發行了具赫松特色的西瓜郵票，也吸引大量網友搶購，使郵政總局網站一度因衝高的流量，發生故障。

俄烏開打後，郵政總局也在幾個關鍵時刻發行新郵票，例如4月莫斯科號沈船、10月克里米亞大橋爆炸。莫斯科號被擊沉後，推出的紀念郵票為在蛇島上作戰的烏克蘭士兵、對著軍艦比中指的畫面；而克里米亞大橋爆炸後，新的紀念郵票則是以電影「鐵達尼號」男女主角傑克與蘿絲在船頭的經典姿勢為主題，但站立的位置為經爆炸而斷裂的克里米亞大橋上；畫面上也有一副將克里米亞及俄羅斯兩邊連接的手銬。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點