俄彈襲電廠千萬烏人摸黑 基輔：逐漸復電

俄羅斯15日鎖定烏克蘭各地能源基礎設施展開毀滅性空襲，烏克蘭官員16日表示，全國電力供應正在逐步恢復。圖為6日基輔街道上一片漆黑。路透

俄羅斯 昨天鎖定烏克蘭 各地能源基礎設施展開毀滅性空襲，烏克蘭官員今天表示，全國電力供應正在逐步恢復。包括首都基輔在內，有8個州已經完全復電。

法新社報導，俄羅斯昨天對烏克蘭進行開戰以來最猛烈空襲，發射了數十枚飛彈攻擊各地發電廠，造成約1200萬烏克蘭人無電可用。

全國各地今天再傳空襲警報，令人擔心俄羅斯展開新一波襲擊，不過數分鐘後基輔解除警報。

總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「在昨天飛彈攻擊後，我今天上午接獲報告，大部分用戶已經復電…我們工程師和救援人員在不同地區徹夜作業。」他矢言「擊垮所有敵人」。

總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）進一步表示，西部和中部為主的8個州已經完全恢復供電。

儘管如此，基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）今天指出，俄羅斯於氣溫驟降之際進行這一波攻擊，「嚴重破壞」電網，基輔州正為下週「艱難」處境作準備。

庫列巴在加密通訊軟體Telegram中表示：「我們預期下週會相當艱難，因為天氣就要變冷，夜間氣溫會掉到攝氏負10度。」

俄羅斯昨天的攻勢也引發兩座核電廠的數座反應爐自動關閉，烏、俄則對數座核電廠附近成為攻擊目標交相指責。

路透報導，提摩申科還表示，有7個州電力正在修復中。他在Telegram上寫道，仍有可能緊急斷電。負責電網營運的烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，修復工作「晝夜不停地趕工」同時，仍會在全國各地實施計劃性停電。

烏克蘭國家能源公司在聲明中指出：「請作好延長限電準備：事先儲水、給電子裝置和行動電源充電，才能夠跟親友保持聯繫。」

烏克蘭官員表示，昨天漫天烽火是自從開戰以來俄羅斯進行的最猛烈攻擊。俄軍近數週來日益鎖定烏克蘭能源基礎設施，澤倫斯基表示，其中高達4成已遭嚴重毀損。

基輔的能源工業研究中心（Energy Industry Research Center）主席哈成科（Oleksandr Kharchenko）估需5到6週時間才能將電網修復到足以讓大部分用電戶不必斷電或極少斷電的程度。

烏克蘭已經進入冬季，隨著氣溫下滑，能否穩定供暖令人引以為憂。提摩申科表示，俄軍這一波飛彈襲擊後，目前不考慮對城巿進行人員撤離。