擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

波蘭15日傳出一枚俄羅斯 製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出：擊中波蘭普熱沃多夫村（Przewodów）的飛彈為烏克蘭 軍方所發射。

3名因為無權公開談論此事的匿名美國官員向「美聯社」披露：初步評估表明「落入波蘭的飛彈是烏軍為了應付俄羅斯15日對烏克蘭電力基礎設施的攻擊而發射」。

先前美國總統拜登 （Joe Biden）在印尼峇厘島與七大工業國（G7）及北約（NATO）領導人召開緊急會議後對記者表示「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。

此外，事件發生後烏克蘭和俄羅斯皆否認是自己所為，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上表示「俄羅斯正在宣揚一種陰謀論，即這是一枚落在波蘭領土上的烏克蘭防空飛彈，這不是真的，沒有人應該採信俄羅斯的宣傳或放大其訊息」。

俄羅斯方面，烏東被佔的頓涅茨克地區負責人普希林（Denis Pushilin）稍早也表示「有關俄羅斯飛彈降落在波蘭的報導是烏克蘭的挑釁，對方試圖將更多的力量吸引到衝突中」。