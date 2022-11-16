我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

編譯張君堯／即時報導
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出：擊中波蘭普熱沃多夫村（Przewodów）的飛彈為烏克蘭軍方所發射。

3名因為無權公開談論此事的匿名美國官員向「美聯社」披露：初步評估表明「落入波蘭的飛彈是烏軍為了應付俄羅斯15日對烏克蘭電力基礎設施的攻擊而發射」。

先前美國總統拜登（Joe Biden）在印尼峇厘島與七大工業國（G7）及北約（NATO）領導人召開緊急會議後對記者表示「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。

此外，事件發生後烏克蘭和俄羅斯皆否認是自己所為，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上表示「俄羅斯正在宣揚一種陰謀論，即這是一枚落在波蘭領土上的烏克蘭防空飛彈，這不是真的，沒有人應該採信俄羅斯的宣傳或放大其訊息」。

俄羅斯方面，烏東被佔的頓涅茨克地區負責人普希林（Denis Pushilin）稍早也表示「有關俄羅斯飛彈降落在波蘭的報導是烏克蘭的挑釁，對方試圖將更多的力量吸引到衝突中」。

俄羅斯 烏克蘭 拜登

上一則

花錢吃飯用「成綑鈔票」埋單 G20通膨最嚴重的是阿根廷

下一則

憂心沉入太平洋 吐瓦魯擬變身元宇宙數位國家

延伸閱讀

「俄製導彈」炸死波蘭農民：北約可能觸發集體自衛權嗎？

「俄製導彈」炸死波蘭農民：北約可能觸發集體自衛權嗎？
俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射
波蘭遭俄製飛彈擊中 拜登召開G7與北約緊急會議

波蘭遭俄製飛彈擊中 拜登召開G7與北約緊急會議
俄製飛彈落波蘭境內升高緊張？各國領導人急開會研商

俄製飛彈落波蘭境內升高緊張？各國領導人急開會研商

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
烏克蘭南部赫爾松州一座大樓遭砲火破壞。俄國國防部長蕭依古9日下令俄軍撤離赫爾松市。（路透）

俄軍重大敗退 撤離烏南重鎮赫爾松

2022-11-09 11:42

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫