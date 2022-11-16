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俄又空襲烏克蘭 澤倫斯基：像打了G20一巴掌

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯15日對烏克蘭發動飛彈空襲，烏克蘭總統稱這波空襲猶如「打了G20一巴掌」。（取材自Instagram）
俄羅斯15日對烏克蘭發動飛彈空襲，烏克蘭總統稱這波空襲猶如「打了G20一巴掌」。（取材自Instagram）

俄羅斯15日對烏克蘭發動飛彈空襲，部分飛彈擊中基輔住宅建物，白宮表示，這將使得G20更加擔憂俄烏戰爭對全球帶來的影響，烏國總統也稱這波空襲猶如「打了G20一巴掌」。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「美國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動的最新飛彈攻擊，這場攻擊似乎擊中了基輔住宅建物和烏國各地其他地點。」

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中央社引述法新社報導，蘇利文表示，20國集團（G20）成員國在印尼峇里島（Bali）召開峰會討論俄烏戰爭為全球帶來的影響之際，俄羅斯再度試圖摧毀烏克蘭的關鍵基礎設施。

蘇利文透過聲明指出：「俄羅斯這些襲擊只會讓G20各國更加擔憂，認為（俄羅斯總統）蒲亭發動的戰爭將造成破壞穩定的影響。」

烏克蘭表示，俄方鎖定烏國能源網絡發射約100枚飛彈，在冬天來臨之際造成停電。

俄羅斯再次空襲烏克蘭之際，G20各國領袖正在討論這場戰爭對全球經濟帶來的衝擊，戰事不僅推升全球糧食和能源價格，俄羅斯威脅部署戰術核武也令各界感到憂心。

蘇利文說：「美國和我國盟友及夥伴將持續提供烏克蘭捍衛自身所需的資源，包括防空系統。只要有需要，我們將力挺烏克蘭。」

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日稱俄方鎖定烏國電力網絡發動的新一波空襲是「打了G20一巴掌」。

他在社群媒體上寫道：「用這種滅絕烏克蘭人的行徑來回應我的和平計畫，是諷刺地打了G20和世界一巴掌。」

澤倫斯基指出，俄方空襲造成烏國境內2座核電廠自動停機。

澤倫斯基對全國發表談話時表示：「受空襲影響，2座核電廠的數座反應爐自動停用。這些後果經過精心計劃，敵人很清楚自己在做什麼。」他還說，空襲後約1000萬名烏克蘭民眾無電可用。

烏克蘭 俄羅斯 蘇利文

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