報復烏軍收回赫松？俄外長甫離峇里島 烏旋遭空襲

基輔一棟住宅大樓15日被俄國飛彈擊中。(路透)

代表俄國 總統普亭出席G20峰會 的外長拉夫洛夫15日前腳才離開峇里島，烏克蘭 首都基輔即遭到數十枚飛彈空襲，此外，烏克蘭多個城市也在同一天受到攻擊，全國空襲警報大作。烏國常駐聯合國大使基斯利茨亞形容莫斯科此舉是蔑視G20與會者。

在烏軍光復烏南重要戰略城市赫松後沒多久，基輔15日遭遇俄軍襲擊，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，已攔截數枚飛彈，但位於市中心的佩切爾西基區（Pecherskyi District）還是有3棟民宅建築被破壞，目前正在救援中。

除了基輔，烏南尼古拉耶夫、札波羅熱、烏北切爾尼戈夫等地區也遭遇襲擊，飛彈如雨點般落在烏克蘭大城，全國空襲警報大作。這是俄烏戰爭將近9個月前爆發以來，俄羅斯對烏克蘭發動的最猛烈飛彈攻擊。

有人認為，烏克蘭總統澤倫斯基15日上午以視訊方式在G20峰會上發表演說，俄羅斯因不滿而發動「報復性攻擊」。

多家外電通訊社15日看過G20峰會聯合聲明草稿後報導，聲明將凸顯俄烏衝突帶來經濟衝擊，且「絕大多數成員國強烈譴責」俄烏戰爭，稱其為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟惡化。

聯合聲明正式文本要到16日會議閉幕才會公布，俄國也是G20一員，要如何通過俄國不可能批准的聯合聲明，仍待觀察。俄國外長拉夫洛夫已開砲，批評G20將聯合聲明「政治化」。