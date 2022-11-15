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俄稱撤軍赫爾松為重新整備 影片曝光實則棄甲曳兵

中央社赫爾松15日綜合外電報導
赫爾松居民與烏軍相擁。(美聯社)
赫爾松居民與烏軍相擁。(美聯社)

俄羅斯軍隊繼上周從烏克蘭南部赫爾松巿撤離到第聶伯河東岸後，今天又有影片顯示，就連一座與河畔相距遙遠的城鎮也遭俄軍棄守，凸顯莫斯科敗退腳步恐怕沒有止於第聶伯河畔。

影片來源：YouTube

路透報導，開戰以來唯一遭到俄軍占領的州級首府赫爾松巿（Kherson）上周被烏克蘭收復後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴世界領袖，把俄軍趕出國境的烏克蘭軍事行動不會止息。

澤倫斯基以視訊連線方式出席在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。他表示：「我們不會讓俄羅斯好整以暇、重新整備，然後展開新一波恐怖行動、破壞全球穩定。我確信現在就是時候，必須且可以阻止俄羅斯的毀滅性戰爭。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）6周前宣告赫爾松巿將永遠屬於俄羅斯的話言猶在耳，過去數日烏軍在興高采烈居民的簇擁下，昂首闊步開進赫爾松巿，取得開戰以來最輝煌戰果。

俄羅斯方面曾說，棄守赫爾松巿是為了將部隊撤離到廣闊的第聶伯河（Dnipro River）東岸更容易守備的陣地。然而，今天上傳網路的影片顯示，俄方撤軍行動或許不止退到河岸邊。

奧列什基鎮（Oleshky）隔著第聶伯河上被毀的橋梁與赫爾松巿相望。拍到的影片顯示，當地看不到有俄軍出沒的跡象。

畫面顯示，汽車沿著主要道路疾行數英里，路上竟連一個俄軍檢查哨、一面俄羅斯國旗都沒有，而且沿路設置的數個掩體似乎已被棄置。路透根據相關地標證實影片拍攝地點。

烏克蘭方面表示，烏軍對奧列什基鎮敵方陣地徹夜發動攻擊，不過烏克蘭官員未就俄軍似已棄守當地的影片作出評論。

莫斯科上周命令俄軍從第聶伯河西岸撤至守備較易的對岸陣地。赫爾松州具有重要戰略意義，是通往克里米亞（Crimea）的陸地門戶。克里米亞是俄羅斯在2014年從烏克蘭兼併的半島，也是俄國黑海艦隊的基地所在。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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