峰會之際基輔遭空襲 烏駐聯合國大使：俄蔑視G20與會者

印尼峇里島20大工業國(G20)峰會召開之際,烏克蘭 首都基輔15日遭俄軍多枚飛彈攻擊,烏國常駐聯合國 大使基斯利茨亞形容莫斯科此舉是蔑視G20與會者。

➤➤➤拉夫洛夫提前離開峇里島 基輔隨即遭到俄軍空襲

基斯利茨亞在推特上寫道:「聯合國安理會周三將就烏克蘭安全問題召開會議,因為俄國 周二向烏克蘭境內的目標發射飛彈,其中至少有兩枚擊中基輔市中心的住宅大樓。俄國在19大工業國的與會者臉上吐口水。想不到吧?」

On Wednesday Security Council will held a meeting on maintenance of security of Ukraine amid Russia firing missiles at targets in Ukraine on Tuesday with at least 2 striking residential buildings in downtown Kyïv. Russia spits in the face of participants of G-19 summit. Surprise? pic.twitter.com/u7US28GRTY