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「救成千上萬生命」澤倫斯基G20演說：是時候結束戰爭

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基15日藉由視訊對G20高峰會發表演說，強調現在是時候「結束俄羅斯發動的破壞性戰爭」並「拯救成千上萬人生命」。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基15日藉由視訊對G20高峰會發表演說，強調現在是時候「結束俄羅斯發動的破壞性戰爭」並「拯救成千上萬人生命」。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日藉由視訊對G20高峰會發表演說，強調現在是時候「結束俄羅斯發動的破壞性戰爭」並「拯救成千上萬人生命」。

多家媒體報導，澤倫斯基於目前正在印尼峇里島舉行的G20峰會上以視訊發表演說，稱「我堅信現在是俄羅斯發動的破壞性戰爭必須、且可以被阻止的時候了，這將挽救成千上萬人的生命」。他並提出結束戰爭的條件，包括「俄羅斯必須重申烏克蘭的領土完整性、從烏克蘭領土撤軍並賠償造成的損失」。

澤倫斯基還批評俄羅斯官員使用核武器的「瘋狂威脅」，並補充說「核勒索沒有、也不可能有任何藉口」，他更諷刺性地感謝「G19」表達這個立場、而唯一缺的那國正是俄羅斯，更指責俄羅斯「試圖將寒冷變成武器」，指的是俄羅斯在冬季到來之前對烏克蘭基礎設施進行攻擊。

此外，澤倫斯基呼籲召開一次國際會議以「鞏固戰後安全架構的關鍵要素」、防止俄羅斯侵略再次發生，並稱「當所有反戰措施實施完畢後，各方應簽署一份確認戰爭結束的文件」。

制裁方面，澤倫斯基認為應該要「擴大和無限期延長由聯合國和土耳其斡旋、將在本月19日到期的穀物交易」，同時支持「推動美國主導的對俄石油出口價格上限」，如此一來能源或資源就不再是俄羅斯能利用的武器。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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