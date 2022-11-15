收復失土 澤倫斯基親赴赫松領唱國歌

烏克蘭總統澤倫斯基(左二)14日首度親訪從俄軍手中收復的赫松市，在赫松市行政大樓舉行升旗儀式。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 14日首度親訪剛從俄軍手中收復的赫松市。路透報導，澤倫斯基對烏克蘭軍人說，「我們正在前進，我們已為實現和平，整個國家的和平做好準備」。澤倫斯基說，光復赫松是對俄羅斯 戰爭「結束的開端」，烏克蘭正向前進，並準備迎接和平。

中央社引述法新社報導，烏克蘭國旗重新在赫松市飄揚，親訪視察的澤倫斯基帶頭高唱烏克蘭國歌。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克提供的照片顯示，當烏克蘭藍黃色國旗在赫松市行政大樓旁冉冉升起時，澤倫斯基單手置於胸前，高唱烏克蘭國歌。

俄軍11日撤離赫松後，烏克蘭軍隊開始進入。赫松市是赫松州的行政中樞，地處戰略位置。

澤倫斯基說，「烏克蘭堅不可摧」，並大力讚揚烏克蘭軍隊擊退俄軍，收復赫松，「這是俄羅斯聯邦對我們國家的所做所為，告訴全世界俄國可以摧毀我們。但我們大家，我們的武裝部隊、國家衛隊和情治單位已證明烏克蘭堅不可摧。」

對烏克蘭總統澤倫斯基前往視察，克里姆林宮堅稱，赫松仍是俄羅斯的一部分。克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「我們不予置評。你明白，這塊土地是俄羅斯的一部分。」

澤倫斯基13日晚間演說表示，烏克蘭部隊已收復赫松市，並在當地再發現數百件俄軍戰爭罪行的證據。

俄軍長達數月的占領終於結束，赫松市的烏克蘭居民如釋重負。赫松是莫斯科2月派兵入侵烏克蘭後，首個落入俄軍手中的大城。

赫松州位於重要戰略位置，往西可達黑海，往東可通亞述海。全面收復赫松市為烏克蘭奪回通往整個赫松州的門戶。