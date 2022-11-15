冬季不利作戰 美促烏和談 法籲中施壓俄回談判桌

烏克蘭成功收復赫松市，美方高層開始要基輔思考應趁冬季不利作戰時尋求和平談判。(美聯社)

烏克蘭 收復南部要城赫松市持續於戰場取得勝利之際，華爾街日報報導，美方高層則認為俄烏雙方已暫難在戰場奪取大片土地，開始要基輔思考應趁冬季不利作戰時尋求和平談判。

華爾街日報說，歐陸即將到來的嚴冬、通膨與能源及食物價格飛漲、美國國內武器庫存耗盡等因素，讓華府內部在俄烏開戰九個月後，出現見好就收的聲音。

美國及西方盟國承諾繼續支持烏克蘭，但華府高層顯已開始質疑俄烏雙方究竟還能斬獲多少土地。讓美國和一些歐洲官員開始思考國內何時會湧現要求罷兵的公眾壓力。

美國參謀首長聯席會議主席密利9日在紐約經濟俱樂部的活動上說：「彼此都須承認，真正意義上的軍事勝利恐無法透過軍事手段實現，從而需要另謀途徑。現在已出現供談判的機會之窗。」

華盛頓已傳達信號給烏克蘭，至少需對靠談判解決持開放態度。知情人士透露，拜登的國家安全顧問蘇利文本月4日向烏克蘭總統澤倫斯基及烏方官員傳達，對談判持開放態度會為基輔創造籌碼。

兩名聽取過相關簡報的歐洲外交官透露，蘇利文建議澤倫斯基團隊，應開始考量關於和談的現實要求和優先事項，包括重新思考奪回克里米亞的目標。克里米亞於2014年遭俄國 兼併。

但隨著烏軍在戰場上連番告捷，澤倫斯基與一些高層幕僚已公開警告，現在去跟俄國總統普亭 和談是不必要的屈服；美國一些東歐盟邦也認為烏軍目前居於優勢，沒理由向俄國示弱。

基輔與東歐盟邦相信，只要西方軍援持續到位，烏克蘭就能奪回更多土地，強化在日後談判的地位。

澤倫斯基7日仍表示，要烏克蘭參與談判的前提包括俄方把所有土地交還、賠償侵略造成的損失、將涉及戰爭罪人員繩之以法。

不過，部分北約盟邦認為烏軍已難再有重大突破，因為日後交戰區域將離俄國更近，俄軍在當地扎根已久且有時間加固防禦，加上俄國最近幾周猛轟烏克蘭民生基礎設施，已讓數百萬烏克蘭人陷入停水停電窘境。

另據中央社引述法新社報導，法國總統馬克宏於明天20國集團（G20）峰會開幕之前將會晤中國國家主席習近平，敦促中國「施壓」俄羅斯，以便讓俄國回到烏克蘭戰爭的談判桌。

一位法國高階官員指出，雖然馬克宏試圖向普亭施壓，但他並沒有中斷與普亭的溝通管道，且「會在G20峰會之後致電給普亭」。

普亭沒有參加G20峰會，克里姆林宮宣稱，普亭不克出席是因為行程衝突，但沒明講是什麼行程導致他得缺席這場備受關注的全球峰會。