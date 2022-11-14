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澤倫斯基親訪赫爾松市 克宮稱仍是俄國領土一部分

中央社基輔14日綜合外電報導
烏克蘭的國旗重新在赫爾松市飄揚，親訪視察的澤倫斯基帶頭高唱烏克蘭國歌。路透
烏克蘭的國旗重新在赫爾松市飄揚，親訪視察的澤倫斯基帶頭高唱烏克蘭國歌。路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天親訪剛從俄羅斯部隊手中收復的赫爾松市。克里姆林宮發言人則表示，赫爾松仍是俄國領土一部分。

法新社報導，烏克蘭的國旗重新在赫爾松市飄揚，親訪視察的澤倫斯基帶頭高唱烏克蘭國歌。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）提供的照片顯示，當烏克蘭藍黃色國旗在赫爾松市行政大樓旁冉冉升起時，澤倫斯基單手置於胸前，高唱烏克蘭國歌。

俄羅斯部隊11日撤離赫爾松市（Kherson）後，烏克蘭軍隊開始進入。赫爾松市是赫爾松州的行政中樞，地處戰略位置。

澤倫斯基說，「烏克蘭堅不可摧」，並大力讚揚烏克蘭軍隊擊退俄軍，收復赫爾松。

「這是俄羅斯聯邦對我們國家的所做所為，告訴全世界俄國可以摧毀我們。但我們大家，我們的武裝部隊、國家衛隊和情治單位已證明烏克蘭堅不可摧。」

對烏克蘭總統澤倫斯基前往視察，克里姆林宮今天堅稱，赫爾松仍是俄羅斯的一部分。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們不予置評。」但他說：「你明白，這塊土地是俄羅斯聯邦的一部分。」

澤倫斯基13日晚間演說表示，烏克蘭部隊已收復赫爾松市，並在當地再發現數百件俄軍戰爭罪行的證據。

俄軍長達數月的占領終於結束，赫爾松市的烏克蘭居民如釋重負。

赫爾松市是莫斯科2月派兵入侵烏克蘭後，首個落入俄軍手中的大城。

赫爾松州位於重要戰略位置，往西可達黑海，往東可通亞述海。全面收復赫爾松市為烏克蘭奪回通往整個赫爾松州的門戶。

赫爾松州是克里姆林宮9月宣布兼併，納入俄國的4個地區之一。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾誓言不惜動用一切手段，捍衛這些地區，防止落入烏軍手中。

烏克蘭的國旗重新在赫爾松市飄揚，親訪視察的澤倫斯基帶頭高唱烏克蘭國歌。美聯社
烏克蘭的國旗重新在赫爾松市飄揚，親訪視察的澤倫斯基帶頭高唱烏克蘭國歌。美聯社
烏克蘭民眾聚集在市中心，慶祝奪回赫爾松市。美聯社
烏克蘭民眾聚集在市中心，慶祝奪回赫爾松市。美聯社

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