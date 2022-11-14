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烏克蘭軍方為曾聖光辦告別式 數百民眾寒風夾道送行

中央社台北14日電
烏克蘭軍方今天為曾聖光舉辦追思儀式，利沃夫市（Lviv）市長（鞠躬者）向曾聖光的家屬致意。（台外交部提供）中央社
烏克蘭軍方今天為曾聖光舉辦追思儀式，利沃夫市（Lviv）市長（鞠躬者）向曾聖光的家屬致意。（台外交部提供）中央社

烏克蘭軍方今天在利維夫市（Lviv）為罹難的台灣志願軍曾聖光舉行追思儀式，利維夫市長親自向曾聖光家屬致意，駐波蘭代表陳龍錦全程陪同家屬參加。

數百名烏克蘭民眾自發性參加告別式，並拿著中華民國國旗與烏克蘭國旗，在寒風中夾道送曾聖光最後一程，場面隆重哀戚。

台外交部晚間發布新聞稿指出，曾聖光加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，烏克蘭軍方今天在烏國西部利維夫市舉辦追思儀式。在確保家屬安全無虞情況下，由相關駐處同仁陪同前往參加，烏克蘭民眾數百人自動出席，顯示烏國人民對曾聖光的感念。

外交部表示，曾聖光罹難消息傳出後，政府與人民、在台烏克蘭僑民社群及烏克蘭各界友人，均至感震驚與不捨。外交部在第一時間即向家屬表達深切哀悼，並表達政府將繼續提供一切必要協助；另透過各方管道迅速與烏國相關單位取得聯繫，確保曾聖光的遺體獲得妥善安置。

外交部說，為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，外交部11月7日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於7日晚間搭機前往東歐鄰近國家。

外交部表示，家屬抵達鄰國後，駐館隨即向家屬簡報不同規劃方案，並依據家屬意願進行後續處理。期間外交部持續與烏國有關單位保持密切聯繫，協助家屬迅速取得赴烏簽證，並協調遺體運送、告別式辦理方式等事宜。

外交部指出，對於曾聖光在烏克蘭前線英勇作戰、犧牲生命，外交部表達最誠摯哀悼，同時為其協助烏國人民捍衛自由民主的堅毅精神表達敬意。

外交部表示，將持續全力協助家屬完成後續所有手續，陪同走過最艱困哀傷時刻，同時祈禱罹難戰士的英靈早日返國安息。

曾聖光戰死烏克蘭，烏國軍方今天舉辦追思儀式，軍方代表向曾聖光致敬，駐波蘭代表陳龍...
曾聖光戰死烏克蘭，烏國軍方今天舉辦追思儀式，軍方代表向曾聖光致敬，駐波蘭代表陳龍錦（黑色西裝者）全程陪同家屬。（台外交部提供）中央社
烏克蘭軍方今天為曾聖光舉辦追思儀式，曾聖光家屬及烏國民眾，頂著寒風送曾聖光最後一...
烏克蘭軍方今天為曾聖光舉辦追思儀式，曾聖光家屬及烏國民眾，頂著寒風送曾聖光最後一程。（台外交部提供）中央社

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