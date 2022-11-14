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俄瓦格納集團施極刑 向烏克蘭投降傭兵 遭鐵鎚爆頭處決

編譯田思怡／即時報導
俄羅斯總統普亭的親信、傭兵組織「瓦格納集團」老闆普里格津13日表示，一名瓦格納傭兵向烏克蘭投降，被抓回來後遭到鐵鎚爆頭處決。（美聯社）
俄羅斯總統普亭的親信、傭兵組織「瓦格納集團」老闆普里格津13日表示，一名瓦格納傭兵向烏克蘭投降，被抓回來後遭到鐵鎚爆頭處決。（美聯社）

路透報導，俄羅斯總統普亭的親信、傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）的老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）13日表示，一名瓦格納傭兵向烏克蘭投降，被抓回來後遭到鐵鎚爆頭處決，並將處決過程拍成影片。

有「普亭御廚」之稱的普里格津出資成立「瓦格納集團」，他對在社群平台Telegram流傳的處決影片做出回應。

在影片中，55歲的努欽（Yevgeny Nuzhin）的頭被膠帶綁在一面磚牆上，他對著鏡頭供稱自己9月4日向烏克蘭投降，11月11日，他在基輔街頭被綁架，「我的頭被重擊，失去知覺，醒來後發現自己被關在地下室，然後被告知將受到審判」。

努欽說話時，他身後一名穿軍服的不明男子用一把大鐵鎚重擊他的頭和頸部，他暈過去後，再猛錘他的頭。

這支影片名為「鐵鎚的報復」。普里格津表示，「努欽背叛他的人民、背叛他的同袍，是有意識的背叛。努欽是叛國者。」

俄國獨立媒體《Meduza》報導，努欽1999年因謀殺罪被判刑24年， 被瓦格納集團招募為傭兵赴烏克蘭戰場。他9月被派到烏克蘭盧甘斯克戰場協助搜尋陣亡或受傷的俄兵，才知道到自己是被派去送死，而他的家人都在烏克蘭，所以投降。

他當時說，「我明白做了砲灰。若你不遵從命令，他們會開槍射你」。他還說，「不是烏克蘭攻擊俄羅斯，是普亭攻擊烏克蘭」。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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